Βιολάντα: «Η διαρροή προπανίου είχε ξεκινήσει πριν από τουλάχιστον 3 χρόνια» – Τι αναφέρει το πόρισμα του πραγματογνώμονα της ΔΑΕΕ

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

Τρίκαλα - εργοστάσιο Βιολάντα

Συμπληρωματική απολογία έδωσε σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, ο ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, ενώ το φως της δημοσιότητα βλέπει νέο πόρισμα – “φωτιά” για την έκρηξη στο εργοστάσιο.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, στη διάθεση των αρχών βρίσκεται το πόρισμα του διορισμένου από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματογνώμονα, Αναστάσιου Δέδε.

Στη έκθεση 124 σελίδων, περιγράφεται ο μηχανισμός από τον οποίον προκλήθηκε η μοιραία διαρροή σε μία σωλήνωση που είχε τοποθετηθεί 17 χρόνια και τέσσερις μήνες πριν την έκρηξη, και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 2008, χωρίς να τηρείται καμία προδιαγραφή ασφαλείας.

Ο πραγματογνώμονας εκτιμά πως η διαρροή είχε ξεκινήσει πριν από τουλάχιστον μία τριετία, από το 2022 – 2023.

Το κρίσιμο σημείο

Ιδιαίτερα κρίσιμο θεωρείται, σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα, πως μέχρι να γίνουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης πάνω από την υπόγεια σωλήνωση το περασμένο καλοκαίρι, επειδή ο δρόμος ήταν χωμάτινος, το προπάνιο έφευγε στην ατμόσφαιρα. Αφού μπήκε όμως η άσφαλτος δεν υπήρχε διέξοδος. Έτσι, το προπάνιο “έψαξε” να βρει διέξοδο και τη βρήκε στο αδήλωτο υπόγειο αρκετά μέτρα από το σημείο της παραγωγής.

Σε εξέλιξη έρευνα για παρανομίες μετά την έκρηξη

Σύμφωνα με τον ANT1, οι αρχές ερευνούν εάν μετά την τραγωδία παραβιάστηκε η σφράγιση του εργοστασίου. Η περιφέρεια με έγγραφό της είχε ζητήσει απο την εταιρεία να αδειάσουν και να αδρανοποιηθούν άλλες τέσσερις υπόγειες δεξαμενές που βρίσκονται στο δεύτερο κτίριο του εργοστασίου, με τον χώρο να φυλάσσεται από την αστυνομία.

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ που συνέχισαν τις έρευνες στον χώρο παρατήρησαν πως οι άνθρωποι της εταιρείας είχαν ανελκύσει τις συγκεκριμένες δεξαμενές. Ενημερώθηκαν οι δικαστικές αρχές και ξεκίνησε νέα έρευνα.

Από την πλευρά της η εταιρεία σε γραπτό υπόμνημά της προς την εισαγγελία αναφέρει πως οι εργασίες έγιναν νόμιμα υπό την επίβλεψη μηχανολόγου – μηχανικού στο πλαίσιο του αιτήματος της περιφέρειας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

περισσότερα
MUST READ

