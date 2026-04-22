Τραγωδία στο Ηράκλειο: «Είδα αίματα στα χέρια του» λέει η οδηγός ταξί που μετέφερε τον πρώην σύντροφο της 43χρονης

Τραγική ήταν η κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης της Ελευθερίας Γιακουμάκη από τις Δαφνές Ηρακλείου, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της Κυριακής, καθώς η 43χρονη μητέρα εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης.

Νέα στοιχεία για τον 40χρονο σύντροφο της Ελευθερίας, που την Τρίτη εντοπίστηκε νεκρός, προκύπτουν από την μαρτυρία της οδηγού ταξί που τον παρέλαβε το μεσημέρι της Κυριακής. Η ίδια περιέγραψε έναν άνθρωπο κουρασμένο και εμφανώς ταραγμένο, ενώ, όπως ανέφερε, παρατήρησε αίματα στα χέρια του, λίγο πριν τον αφήσει στον προορισμό του.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η οδηγός ταξί παρέλαβε τον 40χρονο, πρώην σύντροφο της 43χρονης Ελευθερίας, η οποία αγνοούνταν για ημέρες και εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης, γύρω στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής. Ο άνδρας είχε ζητήσει ταξί από καφετέρια στην περιοχή των Αθανάτων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις Μαλάδες.

Λίγες ώρες πριν εντοπιστεί νεκρός, ο 40χρονος φέρεται να βρισκόταν σε κακή κατάσταση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε σημάδια από τραυματισμό, ενώ στη διάρκεια της διαδρομής υποστήριξε ότι βρισκόταν σε ένα χωράφι της περιοχής, όπου είχε ένα μικρό αλογάκι για την κόρη του.

Στην Αστυνομία, ο ίδιος φέρεται να είπε ότι οι γρατζουνιές και οι αμυχές στο πρόσωπο και στα χέρια του προκλήθηκαν όταν έπεσε από το μηχανάκι, γι’ αυτό και κάλεσε οδική βοήθεια. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή Live News, στη διαδρομή με το ταξί φέρεται να ανέφερε στην οδηγό ότι είχε βρεθεί σε χωράφι της περιοχής, όπου πήγε για το αλογάκι της κόρης του.

Η μάρτυρας περιέγραψε ακόμη ότι ο 40χρονος της μίλησε, χωρίς να τη γνωρίζει, για την προσωπική του ζωή. Όπως είπε, της παραπονέθηκε ότι η πρώην σύζυγός του δεν του επιτρέπει να περνά όσο χρόνο θα ήθελε με την κόρη του, ώστε να την πηγαίνει στο αλογάκι και να κάνουν ιππασία.

Η ίδια είπε χαρακτηριστικά: «Τηλεφωνική κλήση ήταν. Πήρε στο ραδιοδίκτυο, τηλεφωνική κλήση, να πάω από μία καφετέρια, καφέ (μπιπ) λέγεται εκεί πέρα, να τον πάρω, και τον πήγα στις Μαλάδες».

Σε ερώτηση για την εικόνα που είχε σχηματίσει, η οδηγός ταξί ανέφερε: «Έτσι όπως ερχόταν, κουρασμένος… Δηλαδή εγώ θα το χαρακτήριζα ότι ήταν σε κάποιο χωράφι από εδώ. Για το άλογο μίλαγε. Ήταν στο χωράφι να πάει να ταΐσει το άλογο της κόρης του. Και καλά το είχε πάει και το είχε ταΐσει το άλογο και ήταν εκεί».

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στο τραύμα που είδε στο χέρι του 40χρονου, τονίζοντας ότι το αντιλήφθηκε μόνο στο τέλος της διαδρομής, όταν εκείνος την πλήρωσε. «Αυτό κατάλαβα εγώ και τον πήγαινα στο σπίτι. Είδα το χέρι του ότι είχε αίματα. Του λέω “έχεις χτυπήσει”. Λέει “δεν είναι τίποτα”. Μέρα μεσημέρι ήτανε. Δεν ήταν και αργά να ψιλιαστώ κάτι. Δεν είχα ακούσει και για τη γυναίκα τίποτα. Δηλαδή, πραγματικά, αν μπορούσα κάπου να βοηθήσω, θα το είχα ήδη κάνει».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Τον είδα την ώρα που με πλήρωσε, που γύρισα πίσω, γιατί εγώ κοιτάω μπροστά στον δρόμο μου. Έχω το νου μου στο αμάξι, έχω το νου μου στη διαδρομή. Την ώρα που σταμάτησα και τον άφησα και κατέβηκε και με πλήρωσε, είδα το χέρι του ότι είχε χτυπήσει. Το ανέφερα στην αστυνομία».

Όταν ρωτήθηκε αν ο 40χρονος της εξήγησε από πού προέρχονταν τα τραύματα, εκείνη απάντησε: «Εγώ του το είπα, του λέω “έχεις χτυπήσει” και μου λέει “δεν είναι τίποτα”. Εντάξει. Κατέβηκε, με πλήρωσε, έκανα στροφή και έφυγα».

Η οδηγός ξεκαθάρισε ακόμη ότι ο άνδρας δεν της ζήτησε να κινηθεί πιο γρήγορα και δεν της έδωσε την εικόνα ανθρώπου που βιαζόταν. Στην ίδια συνομιλία, όπως είπε, άρχισε να της μιλά για το παιδί του και για την επιθυμία του να περνά περισσότερο χρόνο μαζί του. «Άρχισε να μου λέει ότι η γυναίκα του δεν του δίνει το παιδί όσο θα ’θελε. Θα ήθελε το παιδί του και καλά να πηγαίνει πιο τακτικά για να γνωρίσει το άλογο, το παιδί. Να κάνουν ιππασία».

Κλείνοντας, η μάρτυρας επανέλαβε ότι η συνολική εικόνα που είχε σχηματίσει ήταν πως ο 40χρονος ερχόταν από κάποιο χωράφι. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν είχε προσέξει τραύματα στο πρόσωπό του, αλλά μόνο το γδαρμένο χέρι του. «Μόνος του. Εμένα η εικόνα αυτή, αυτό μου έβγαζε. Ότι ήταν σε κάποιο χωράφι. Δηλαδή, αυτό μου έβγαζε εμένα. Εγώ διάβασα μετά ότι είχε μώλωπες στο πρόσωπο. Εγώ αυτό δεν το πρόσεξα. Γρατζουνιές στο πρόσωπο. Εγώ αυτό δεν το πρόσεξα. Πρόσεξα το χέρι του την ώρα που με πλήρωνε ότι ήταν γδαρμένο και ήταν φρέσκο».