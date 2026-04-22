Μακρόν: Νεκρός και δεύτερος Γάλλος κυανόκρανος μετά την επίθεση στον νότιο Λίβανο – Υπέκυψε στα τραύματά του

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

ΟΗΕ Γαλλία Λίβανος
Φωτογραφία: AFP

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τον θάνατο ακόμη ενός Γάλλου κυανόκρανου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια επίθεσης στον νότιο Λίβανο το περασμένο Σάββατο.

Πρόκειται για το δεύτερο θύμα της ίδιας επίθεσης στο χωριό Γκαντουρίγια, καθώς ο συνάδελφός του, Φλοριάν Μοντόριο, είχε σκοτωθεί ακαριαία στο σημείο.

Ο Μακρόν, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, απέτισε φόρο τιμής στον στρατιώτη: «Ο δεκανέας Ανισέ Ζιραρντέν του 132ου Κυνοφιλικού Συντάγματος Πεζικού του Σουίπ, ο οποίος επαναπατρίστηκε χθες από τον Λίβανο όπου είχε τραυματιστεί σοβαρά από μαχητές της Χεζμπολάχ, υπέκυψε σήμερα το πρωί στα τραύματά του».


«Πέθανε για τη Γαλλία».

Σύμφωνα με την αρχική αξιολόγηση της προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), το περιστατικό κρίθηκε ως «σκόπιμη επίθεση», η οποία πιθανότατα προήλθε από «μη κρατικούς φορείς» και συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλεται, από τη Χεζμπολάχ.

23:54 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

WSJ: Η Ουάσινγκτον μπλοκάρει τις αποστολές αμερικανικών δολαρίων προς το Ιράκ, πιέζοντας για τον περιορισμό των φιλοϊρανικών οργανώσεων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σταματήσει τις αποστολές αμερικανικών δολαρίων προς το Ιράκ και έχ...
23:40 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν έχει δώσει «οριστική προθεσμία» στο Ιράν για την υποβολή πρότασης

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι ικανοποιημένος με την εκστρατεία οικονομικής πίεσης κα...
23:11 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Τραμπ: Αντιμέτωπος με την προθεσμία των «60 ημερών» για τον πόλεμο στο Ιράν – Οι 3 επιλογές του και γιατί μπορεί να αγνοήσει το Κογκρέσο

Ένας νόμος που χρονολογείται από δεκαετίες πριν, επιτρέπει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ να διεξάγει πό...
22:08 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Technomar: «Ασφαλή τα μέλη του πληρώματος του πλοίου "Epaminondas" μετά την επίθεση στα Στενά του Ορμούζ»

Η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου ελληνικών συμφερόντων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που δέχθ...
