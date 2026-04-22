Μακρόν: Νεκρός και δεύτερος Γάλλος κυανόκρανος μετά την επίθεση στον νότιο Λίβανο – Υπέκυψε στα τραύματά του

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τον θάνατο ακόμη ενός Γάλλου κυανόκρανου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια επίθεσης στον νότιο Λίβανο το περασμένο Σάββατο.

Πρόκειται για το δεύτερο θύμα της ίδιας επίθεσης στο χωριό Γκαντουρίγια, καθώς ο συνάδελφός του, Φλοριάν Μοντόριο, είχε σκοτωθεί ακαριαία στο σημείο.

Ο Μακρόν, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, απέτισε φόρο τιμής στον στρατιώτη: «Ο δεκανέας Ανισέ Ζιραρντέν του 132ου Κυνοφιλικού Συντάγματος Πεζικού του Σουίπ, ο οποίος επαναπατρίστηκε χθες από τον Λίβανο όπου είχε τραυματιστεί σοβαρά από μαχητές της Χεζμπολάχ, υπέκυψε σήμερα το πρωί στα τραύματά του».

Le caporal-chef Anicet Girardin du 132ème régiment d’infanterie cynotechnique de Suippes, rapatrié hier du Liban où il avait été gravement blessé par des combattants du Hezbollah, est mort ce matin des suites de ses blessures. Il est mort pour la France.… pic.twitter.com/1eokASMl57 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 22, 2026



«Πέθανε για τη Γαλλία».

Σύμφωνα με την αρχική αξιολόγηση της προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), το περιστατικό κρίθηκε ως «σκόπιμη επίθεση», η οποία πιθανότατα προήλθε από «μη κρατικούς φορείς» και συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλεται, από τη Χεζμπολάχ.