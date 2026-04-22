LIVE – 54η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

Ορμούζ
Ένας άνδρας περπατάει κατά μήκος της ακτής στο Khor Fakkan στα ΗΑΕ, καθώς πετρελαιοφόρα και φορτηγά πλοία παρατάσσονται στο στενό του Ορμούζ. Φωτογραφία: Altaf Qadri/AP

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε την εκεχειρία της Αμερικής με το Ιράν για ειρηνευτικές συνομιλίες, οι οποίες θα ολοκληρωθούν «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο». Επρόκειτο να λήξει την Τετάρτη. Ακολουθήστε τις τελευταίες ειδήσεις.

Οι τελευταίες εξελίξεις
  • 10:41 22/04/26

    Το Λονδίνο φιλοξενεί σήμερα και αύριο συνομιλίες

    Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα υποδεχθεί σήμερα και αύριο, Πέμπτη, στρατιωτικούς περίπου τριάντα χωρών για να συζητήσουν για τη διαμόρφωση μιας αποστολής υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας με στόχο την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

  • 10:07 22/04/26

    Ιράν: Ελληνικών συμφερόντων το πλοίο που χτυπήθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης

    Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι η Τεχεράνη επιθυμεί απεγνωσμένα το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

    Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «καταρρέει οικονομικά» και «λιμοκτονεί για χρήματα».

  • 09:31 22/04/26

    ΟΗΕ: Έκκληση για βοήθεια σε χιλιάδες ναυτικούς που έχουν αποκλειστεί στον Κόλπο

    Ο επικεφαλής της ναυτιλιακής υπηρεσίας του ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση για βοήθεια σε χιλιάδες ναυτικούς που έχουν αποκλειστεί στον Κόλπο λόγω του ουσιαστικού κλεισίματος του στενού του Ορμούζ.

    Περίπου 20.000 ναυτικοί και 2.000 πλοία έχουν αποκλειστεί από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

    Η υπηρεσία ανέφερε ότι τουλάχιστον 10 ναυτικοί έχουν σκοτωθεί και αρκετοί ακόμη έχουν τραυματιστεί σοβαρά σε επιθέσεις σε εμπορικά πλοία από την έναρξη του πολέμου.

  • 08:35 22/04/26

    Επίτροπος ενέργειας της ΕΕ: Η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει ένα δύσκολο καλοκαίρι με πιθανές ελλείψεις καυσίμων

    Σε μια ανάρτηση στο X την Τρίτη το βράδυ, ο Scott Bessent δήλωσε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων «στοχεύει άμεσα τις κύριες πηγές εσόδων του καθεστώτος» περιορίζοντας το θαλάσσιο εμπόριο.

    «Η αποθήκευση στο νησί Kharg θα είναι πλήρης και τα εύθραυστα ιρανικά πετρελαιοπηγεία θα κλείσουν», δήλωσε ο Bessent.

    Το νησί Kharg θεωρείται η καρδιά της πετρελαϊκής βιομηχανίας του Ιράν, μέσω της οποίας διέρχεται το 90% των εξαγωγών του.

  • 08:22 22/04/26

    Σκάφος των Φρουρών της Επανάστασης επιτέθηκε σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα ανοιχτά του Ομάν

  • 07:31 22/04/26

    Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ εντείνει τις οικονομικές πιέσεις στο Ιράν

  • 07:28 22/04/26

    Το Ιράν «καταρρέει οικονομικά» και «λιμοκτονεί για μετρητά», λέει ο Τραμπ

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων

  • Παράταση της κατάπαυσης του πυρός: Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν θα παραταθεί «μέχρι να υποβληθεί η πρότασή τους και να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο». Λέει επίσης ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων και ισχυρίστηκε ότι το Στενό του Ορμούζ είναι «πλήρως ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟ». Ένας σύμβουλος του προέδρου του κοινοβουλίου του Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποίησαν την παράταση της κατάπαυσης του πυρός ως «τέχνασμα για να κερδίσουν χρόνο» για ένα αιφνιδιαστικό χτύπημα.
  • Αβεβαιότητα σχετικά με τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ: Δεν ήταν σαφές εάν οι ΗΠΑ και το Ιράν θα συναντηθούν για νέες συνομιλίες στο Πακιστάν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, όπου ανακοινώνει την παράταση της εκεχειρίας, ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ θα αναστείλουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για μια «ενιαία πρόταση». Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε αργότερα ότι ο Τζ. Ντ. Βανς δεν θα ταξιδέψει στο Ισλαμαμπάντ και ότι θα ανακοινωθούν περαιτέρω ενημερώσεις σχετικά με «προσωπικές συναντήσεις».
  • Το Ιράν μιλάει σκληρά: Πριν από τα σχόλια του Τραμπ, αρκετοί Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν τις ΗΠΑ ότι το Ιράν θα συνεχίσει να πολεμά. Ένας αποκάλεσε τον Τραμπ «παραληρηματικό», ενώ ένας άλλος είπε ότι η Τεχεράνη δεν θα διαπραγματευτεί όταν αντιμετωπίζει απειλές όπως ο αμερικανικός αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ – και ότι το Ιράν προετοιμάζει «νέα χαρτιά» για χρήση στο πεδίο της μάχης.
  • «Η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία»: Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας χαρακτήρισε τον πόλεμο ως τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δήλωσε ότι η παγκόσμια ενεργειακή κατάσταση ήταν χειρότερη από τις προηγούμενες κρίσεις του 1973, του 1979 και του 2022 μαζί.
  • Οι τιμές του πετρελαίου «βαδίζουν σε σταθερά νερά»: Η τιμή του πετρελαίου κυμαίνεται λίγο κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με τις αγορές να φαίνεται ότι περιμένουν νέα σχετικά με το εάν θα παραταθεί η εκεχειρία.

