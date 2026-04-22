LIVE – 54η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων
- Παράταση της κατάπαυσης του πυρός: Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν θα παραταθεί «μέχρι να υποβληθεί η πρότασή τους και να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο». Λέει επίσης ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων και ισχυρίστηκε ότι το Στενό του Ορμούζ είναι «πλήρως ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟ». Ένας σύμβουλος του προέδρου του κοινοβουλίου του Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποίησαν την παράταση της κατάπαυσης του πυρός ως «τέχνασμα για να κερδίσουν χρόνο» για ένα αιφνιδιαστικό χτύπημα.
- Αβεβαιότητα σχετικά με τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ: Δεν ήταν σαφές εάν οι ΗΠΑ και το Ιράν θα συναντηθούν για νέες συνομιλίες στο Πακιστάν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, όπου ανακοινώνει την παράταση της εκεχειρίας, ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ θα αναστείλουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για μια «ενιαία πρόταση». Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε αργότερα ότι ο Τζ. Ντ. Βανς δεν θα ταξιδέψει στο Ισλαμαμπάντ και ότι θα ανακοινωθούν περαιτέρω ενημερώσεις σχετικά με «προσωπικές συναντήσεις».
- Το Ιράν μιλάει σκληρά: Πριν από τα σχόλια του Τραμπ, αρκετοί Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν τις ΗΠΑ ότι το Ιράν θα συνεχίσει να πολεμά. Ένας αποκάλεσε τον Τραμπ «παραληρηματικό», ενώ ένας άλλος είπε ότι η Τεχεράνη δεν θα διαπραγματευτεί όταν αντιμετωπίζει απειλές όπως ο αμερικανικός αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ – και ότι το Ιράν προετοιμάζει «νέα χαρτιά» για χρήση στο πεδίο της μάχης.
- «Η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία»: Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας χαρακτήρισε τον πόλεμο ως τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δήλωσε ότι η παγκόσμια ενεργειακή κατάσταση ήταν χειρότερη από τις προηγούμενες κρίσεις του 1973, του 1979 και του 2022 μαζί.
- Οι τιμές του πετρελαίου «βαδίζουν σε σταθερά νερά»: Η τιμή του πετρελαίου κυμαίνεται λίγο κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με τις αγορές να φαίνεται ότι περιμένουν νέα σχετικά με το εάν θα παραταθεί η εκεχειρία.