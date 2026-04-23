Πρωθυπουργός Λιβάνου: «Κατάφωρο έγκλημα πολέμου» η δολοφονία της δημοσιογράφου Αμάλ Χαλίλ – «Θα καταφύγουμε σε διεθνή δικαστήρια»

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, καταδίκασε τη δολοφονία της δημοσιογράφου Αμάλ Χαλίλ, χαρακτηρίζοντας τόσο τη στοχοποίησή της όσο και την παρεμπόδιση πρόσβασης διασωστών από το Ισραήλ ως «κατάφωρο έγκλημα πολέμου».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Σαλάμ ανέφερε ότι «η στοχοποίηση επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης στον Νότιο Λίβανο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν μπορεί πλέον να θεωρείται μια σειρά μεμονωμένων περιστατικών, αλλά έχει μετατραπεί σε αποδεδειγμένο μοτίβο – το οποίο καταδικάζουμε και απορρίπτουμε, όπως καταδικάζεται και απορρίπτεται από το σύνολο του διεθνούς δικαίου και των διεθνών κανόνων».

إن استهداف الصحافيين، وعرقلة وصول الفرق الإغاثية اليهم، بل واستهداف مواقعهم مجدداً بعد وصول هذه الفرق، يشكّل جرائم حرب موصوفة.

لم يعد استهداف اسرائيل للإعلاميين في الجنوب أثناء قيامهم بعملهم المهني حوادث منفردة، بل صار نهجاً مثبتا ندينه ونرفضه، كما تدينه وترفضه كل القوانين… — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) April 22, 2026

«Ο Λίβανος δεν θα φεισθεί προσπαθειών για την προώθηση της λογοδοσίας για αυτά τα εγκλήματα ενώπιον των αρμόδιων διεθνών δικαστηρίων», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων καλούν την κυβέρνηση του Λιβάνου να προσχωρήσει στο Καταστατικό της Ρώμης και να παραπέμψει καταγγελλόμενες παραβιάσεις από το Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.