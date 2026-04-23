ΗΠΑ: Παραιτήθηκε ο Υπουργός Ναυτικού Τζον Φέλαν – Είναι η δεύτερη υψηλόβαθμη αποχώρηση εν μέσω του πολέμου

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Navy
O Υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ, Τζον Σ. Φέλαν (AP Photo/Alex Brandon, file)

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ο Υπουργός Ναυτικού, Τζον Σ. Φέλαν, παραιτείται από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για τον δεύτερο υψηλόβαθμο Αμερικανό στρατιωτικό αξιωματούχο που αποχωρεί από τη θέση του αυτόν τον μήνα εν μέσω της πολεμικής εκστρατείας εναντίον του Ιράν.

Η αποχώρηση του Φέλαν τίθεται σε ισχύ «άμεσα», σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του υπουργείου, Σον Πάρνελ.

Όπως έγινε γνωστό, τη θέση του θα αναλάβει προσωρινά ο υφυπουργός του Ναυτικού των ΗΠΑ, Χουνγκ Κάο. Ο εκπρόσωπος του Πεντάγωνο δεν προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με τους λόγους της αποχώρησης του Φέλαν.

«Εκ μέρους του Υπουργού Πολέμου και του Αναπληρωτή Υπουργού Πολέμου, είμαστε ευγνώμονες στον Υπουργό Φέλαν για την υπηρεσία του στο Υπουργείο και το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Σον Παρνέλ. «Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στις μελλοντικές του δραστηριότητες».

Ο υπουργός Ναυτικού εποπτεύει σχεδόν ένα εκατομμύριο μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων του Πολεμικού Ναυτικού και του Σώματος Πεζοναυτών, καθώς και πολιτικού προσωπικού.

Η παραίτησή του έρχεται τη στιγμή που οι ΗΠΑ εφαρμόζουν ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν στα Στενα του Ορμούζ.

Νωρίτερα τον Απρίλιο, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ζήτησε από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ράντι Τζορτζ, να παραιτηθεί από τη θέση του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

