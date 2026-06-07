Τηλεθέαση (6/6): Πώς κινήθηκαν τα προγράμματα στην prime time ζώνη του Σαββάτου;

Συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών το Σάββατο 6 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι σου (Ε)» με 16,6%, ενώ ακολούθησε η ξένη ταινία «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου» με 15,5% και η θεατρική παράσταση «Allou Fun Mark» με 12,2%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε η ξένη ταινία «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου» με 17%, με το «Σόι σου» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15,5% και στην τρίτη η ελληνική ταινία «Δεσποινίς Διευθυντής» με 11,7%.

Γενικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Πρόγραμμα Ποσοστό (%) 1 ALPHA Το σόι σου (Ε) 16,6% 2 STAR Ξένη ταινία: Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου 15,5% 3 MEGA Θεατρική παράσταση: Allou Fun Mark 12,2% 4 ALPHA Ελληνική ταινία: Δεσποινίς Διευθυντής 12,0% 5 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,8% 6 ANT1 Ελληνική ταινία: Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι 9,8% 7 MEGA Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα (Ε) 7,9% 8 ΣΚΑΪ Ελληνική ταινία: Μια τρελλή… τρελλή οικογένεια 6,7% 9 ΕΡΤ1 Παρέα 6,3% 10 OPEN Ξένη ταινία: Δύο εβδομάδες προθεσμία 4,4% 11 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 4,0%

Δυναμικό Κοινό (%)