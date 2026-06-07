Τηλεθέαση (6/6): Πώς κινήθηκαν τα προγράμματα στην prime time ζώνη του Σαββάτου;

Συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών το Σάββατο 6 Ιουνίου.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι σου (Ε)» με 16,6%, ενώ ακολούθησε η ξένη ταινία «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου» με 15,5% και η θεατρική παράσταση «Allou Fun Mark» με 12,2%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε η ξένη ταινία «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου» με 17%, με το «Σόι σου» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15,5% και στην τρίτη η ελληνική ταινία «Δεσποινίς Διευθυντής» με 11,7%.
Γενικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Πρόγραμμα
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Το σόι σου (Ε)
|16,6%
|2
|STAR
|Ξένη ταινία: Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου
|15,5%
|3
|MEGA
|Θεατρική παράσταση: Allou Fun Mark
|12,2%
|4
|ALPHA
|Ελληνική ταινία: Δεσποινίς Διευθυντής
|12,0%
|5
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|11,8%
|6
|ANT1
|Ελληνική ταινία: Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι
|9,8%
|7
|MEGA
|Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα (Ε)
|7,9%
|8
|ΣΚΑΪ
|Ελληνική ταινία: Μια τρελλή… τρελλή οικογένεια
|6,7%
|9
|ΕΡΤ1
|Παρέα
|6,3%
|10
|OPEN
|Ξένη ταινία: Δύο εβδομάδες προθεσμία
|4,4%
|11
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|4,0%
Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Πρόγραμμα
|Ποσοστό (%)
|1
|STAR
|Ξένη ταινία: Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου
|17,0%
|2
|ALPHA
|Το σόι σου (Ε)
|15,5%
|3
|ALPHA
|Ελληνική ταινία: Δεσποινίς Διευθυντής
|11,7%
|4
|MEGA
|Θεατρική παράσταση: Allou Fun Mark
|11,5%
|5
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|10,6%
|6
|ANT1
|Ελληνική ταινία: Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι
|9,6%
|7
|ΣΚΑΪ
|Ελληνική ταινία: Μια τρελλή… τρελλή οικογένεια
|6,2%
|8
|MEGA
|Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα (Ε)
|5,6%
|9
|OPEN
|Ξένη ταινία: Δύο εβδομάδες προθεσμία
|3,6%
|10
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|3,3%
|11
|ΕΡΤ1
|Παρέα
|2,2%