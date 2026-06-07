Τηλεθέαση (6/6): Πώς κινήθηκαν τα προγράμματα στην prime time ζώνη του Σαββάτου;

Η τηλεθέαση της prime time ζώνης των τηλεοπτικών καναλιών το Σάββατο 6 Ιουνίου. Τα προγράμματα που ξεχώρισαν τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό, με αναλυτικά ποσοστά. 

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Freepik
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών το Σάββατο 6 Ιουνίου.
  • Την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι σου (Ε)» με 16,6%, ενώ ακολούθησε η ξένη ταινία «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου» με 15,5%.
  • Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε η ξένη ταινία «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου» με 17%, με το «Σόι σου» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15,5%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην prime time ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών το Σάββατο 6 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι σου (Ε)» με 16,6%, ενώ ακολούθησε  η ξένη ταινία «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου» με 15,5% και η θεατρική παράσταση «Allou Fun Mark» με 12,2%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε η ξένη ταινία «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου» με 17%, με  το «Σόι σου» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15,5% και στην τρίτη η ελληνική ταινία «Δεσποινίς Διευθυντής» με 11,7%.

Γενικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Πρόγραμμα Ποσοστό (%)
1 ALPHA Το σόι σου (Ε) 16,6%
2 STAR Ξένη ταινία: Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου 15,5%
3 MEGA Θεατρική παράσταση: Allou Fun Mark 12,2%
4 ALPHA Ελληνική ταινία: Δεσποινίς Διευθυντής 12,0%
5 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,8%
6 ANT1 Ελληνική ταινία: Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι 9,8%
7 MEGA Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα (Ε) 7,9%
8 ΣΚΑΪ Ελληνική ταινία: Μια τρελλή… τρελλή οικογένεια 6,7%
9 ΕΡΤ1 Παρέα 6,3%
10 OPEN Ξένη ταινία: Δύο εβδομάδες προθεσμία 4,4%
11 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 4,0%

 

Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Πρόγραμμα Ποσοστό (%)
1 STAR Ξένη ταινία: Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου 17,0%
2 ALPHA Το σόι σου (Ε) 15,5%
3 ALPHA Ελληνική ταινία: Δεσποινίς Διευθυντής 11,7%
4 MEGA Θεατρική παράσταση: Allou Fun Mark 11,5%
5 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 10,6%
6 ANT1 Ελληνική ταινία: Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι 9,6%
7 ΣΚΑΪ Ελληνική ταινία: Μια τρελλή… τρελλή οικογένεια 6,2%
8 MEGA Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα (Ε) 5,6%
9 OPEN Ξένη ταινία: Δύο εβδομάδες προθεσμία 3,6%
10 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 3,3%
11 ΕΡΤ1 Παρέα 2,2%
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