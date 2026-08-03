Αγωγή 105 εκατ. δολαρίων κατά του Netflix επειδή χάθηκε αντίγραφο ακυκλοφόρητης ταινίας με τον Νίκολας Κέιτζ

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Εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών κατέθεσε αγωγή κατά του Netflix και διεκδικεί 105 εκατομμύρια δολάρια για απώλεια του κύριου αντιγράφου ακυκλοφόρητης ταινίας, κάτι που ισχυρίζεται ότι θα βλάψει τις εμπορικές της προοπτικές.

Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε σε περιφερειακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, αναφέρει ότι ο βοηθός παραγωγός της ταινίας παρέδωσε αυτοπροσώπως μια μονάδα δίσκου με ένα μη κρυπτογραφημένο κύριο αντίγραφο της ταινίας, Fortitude, για να την παρακολουθήσει το Netflix ως πιθανός αγοραστής, λέγοντας στον υπάλληλο να διαγράψει τα αρχεία μετά την προβολή.

Περίπου μια εβδομάδα αργότερα, το Netflix έστειλε email στην εταιρεία υποστηρίζοντας ότι ο δίσκος είχε κλαπεί, σύμφωνα με την καταγγελία. «Κάποιος έκλεψε αρκετούς σκληρούς δίσκους από τα γραφεία μας την περασμένη εβδομάδα» ανέφερε.

Σε μήνυμα που περιλαμβάνεται στα δικαστικά έγγραφα, ο διευθυντής πρωτότυπων ταινιών της εταιρείας, Σον Μπέρνεϊ, φέρεται να έγραψε πως επρόκειτο για ένα πρωτοφανές περιστατικό για το Netflix, σημειώνοντας ότι άγνωστοι αφαίρεσαν αρκετούς σκληρούς δίσκους από γραφεία της εταιρείας και πως οι εσωτερικές έρευνες δεν απέδωσαν καρπούς.

Η ταινία «Operation Fortitude»

Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν ο Νίκολας Κέιτζ και ο Μπεν Κίνγκσλεϊ έχει ως θέμα μια μυστικής αποστολή με την κωδική ονομασία Operation Fortitude κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που σχεδιάστηκε για να παραπλανήσει τη Γερμανία σχετικά με την εισβολή των Συμμάχων την Ημέρα-Νορμανδία το 1944.

Ο Ελβετός επιχειρηματίας και παραγωγός Σάιμον Άφραμ, ο οποίος υπέγραψε και το σενάριο της ταινίας που σκηνοθέτησε ο Σάιμον Γουέστ, κατέθεσε την αγωγή υποστηρίζοντας ότι αφιέρωσε επτά χρόνια για την ολοκλήρωση του φιλόδοξου εγχειρήματος, επενδύοντας περίπου 45 εκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία παραγωγής ισχυρίζεται ότι άλλα κινηματογραφικά στούντιο δεν θα θελήσουν να αγοράσουν τα δικαιώματα γνωρίζοντας ότι μια έκδοση θα μπορούσε να κυκλοφορήσει από τρίτους δωρεάν.

«Η αξία της ταινίας εξαρτιόταν σε σημαντικό βαθμό από την αποκλειστικότητά της ως ακυκλοφόρητο, πρώτο στην αγορά έργο» αναφέρεται στην καταγγελία. «Χάνοντας τον έλεγχο της ταινίας, το Netflix κατέστρεψε αυτήν την αποκλειστικότητα και ουσιαστικά, αν όχι εντελώς, επηρέασε την εμπορευσιμότητα της» σημειώνεται.