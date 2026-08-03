Στούντιο 4: Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ για τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου

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Με δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, η ΕΡΤ ανακοίνωσε πως από τον Σεπτέμβριο η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος θα αναλάβουν την παρουσίαση του «Στούντιο 4».

Υπενθυμίζεται ότι η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος ήταν οικοδεσπότες της εκπομπής, από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως και τον Ιούνιο του 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΡΤ, στο «Στούντιο 4» θα συμμετέχει και ο Γιάννης Κορδώνης. Μαζί με το δελτίο Τύπου δόθηκε στη δημοσιότητα και το ολοκληρωμένο τρέιλερ της εκπομπής, που θα κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα, η δημοσία τηλεόραση αναφέρει ότι: «Μια νέα εποχή ξεκινά για το “ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4”, με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου να αναλαμβάνουν την παρουσίαση της καθημερινής εκπομπής στην ΕΡΤ1.

Με πολύχρονη τηλεοπτική εμπειρία και αμεσότητα συνθέτουν ένα δίδυμο που ισορροπεί ανάμεσα στην ενημέρωση, στην ψυχαγωγία και στις ανθρώπινες ιστορίες. Με χιούμορ, γρήγορα αντανακλαστικά και αυθεντικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, δίνουν το δικό τους στίγμα σε μια καθημερινή τηλεοπτική συνάντηση με ρυθμό και θετική ενέργεια.

Στο νέο “ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4” ξεχωριστή θέση έχουν ιστορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο που άλλοτε προβληματίζουν, άλλοτε συγκινούν και άλλοτε εμπνέουν.

Η εκπομπή ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αναδεικνύει ανθρώπους, τόπους και πρωτοβουλίες που αξίζει να προβληθούν, και κάνει… βόλτες στον χρόνο, φωτίζοντας στιγμές της ιστορίας και του πολιτισμού.

Στην παρέα του “ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4” συμμετέχει και ο Γιάννης Κορδώνης, προσθέτοντας τη δική του δυναμική και τη φρέσκια του ματιά στην καθημερινή τηλεοπτική συνάντηση.

Κλείστε το απογευματινό σας ραντεβού με το “ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4” και ετοιμαστείτε για συνεντεύξεις που θα συζητηθούν, ενδιαφέρουσες ιστορίες και μια διαφορετική ματιά στην καθημερινότητα.

Από τον Σεπτέμβριο, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 15:00-18:00, στην ΕΡΤ1».

Δείτε το τρέιλερ