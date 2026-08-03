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Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (3/8) – Πού θα δείτε τις κληρώσεις σε Champions League, Europa League και Conference League

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι κληρώσεις σε Champions League, Europa League και Conference League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Παρακολουθήστε ζωντανά τις κληρώσεις του UEFA Champions League στις 13:00, του UEFA Europa League στις 14:00 και του UEFA Conference League στις 15:00, όλες από το COSMOTE SPORT 1 HD.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης πλούσια δράση στο τένις με ATP και WTA τουρνουά, καθώς και ποδόσφαιρο από την Πρέμιερσιπ Σκωτίας με τον αγώνα Σέλτικ – Νταντί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι κληρώσεις σε Champions League, Europa League και Conference League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

00:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 500 Ουάσινγκτον

02:00: COSMOTE SPORT 7 HD | ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

13:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Κλήρωση UEFA Champions League

14:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Κλήρωση UEFA Europa League

15:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Κλήρωση UEFA Conference League

18:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

19:30: Novasports 6HD | WTA 1000 Τορόντο

21:30: Novasports 6HD | WTA 1000 Τορόντο

21:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

21:30: COSMOTE SPORT 1 HD | Σέλτικ – Νταντί (Πρέμιερσιπ Σκωτίας)

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