Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (3/8) – Πού θα δείτε τις κληρώσεις σε Champions League, Europa League και Conference League

Οι κληρώσεις σε Champions League, Europa League και Conference League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
00:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 500 Ουάσινγκτον
02:00: COSMOTE SPORT 7 HD | ATP Masters 1000 Μόντρεαλ
13:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Κλήρωση UEFA Champions League
14:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Κλήρωση UEFA Europa League
15:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Κλήρωση UEFA Conference League
18:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 Μόντρεαλ
19:30: Novasports 6HD | WTA 1000 Τορόντο
21:30: Novasports 6HD | WTA 1000 Τορόντο
21:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 Μόντρεαλ
21:30: COSMOTE SPORT 1 HD | Σέλτικ – Νταντί (Πρέμιερσιπ Σκωτίας)