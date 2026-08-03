Φωτιά στη Δυτική Αττική: Σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Πού γίνονται εκτροπές

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Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού.

Συγκεκριμένα, παραμένουν σε ισχύ οι εξής εκτροπές κυκλοφορίας:

1)επαρχιακή οδός Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό

2)οδός Αγ. Γεωργίου στο ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας-Θηβών, στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν

3)επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από την παραλία της Ψάθας, στο ρεύμα προς Ψάθα

4)επαρχιακή οδός Μεγάρων-Αλεποχωρίου από το ύψος της ανώνυμης οδού ρεύμα προς οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρι

5)επαρχιακή οδός Μεγάρων-Αλεποχωρίου στο ύψος μετά τον οικισμό Άνω Αλεποχώρι, από το ύψος της ανώνυμης οδού προς οικισμό Λούμπα

6)στη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου-Μεγάρων με ανώνυμη οδό μετά το αγρόκτημα Περιβολάκη, ρεύμα προς οικισμό Βενιζα

7)ε.ο. Μεγάρων -Αλεποχωρίου στο ύψος της Κων.Μπερδέλη, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι

8)ε.ο. Μεγάρων-Αλεποχωρίου στο ύψος του Οινοποιείου «Μαργέτης» ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι

9)ε.ο. Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος του καταστήματος με την επωνυμία «AGORA PSATHA» στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό

10)ανώνυμη οδός στο ύψος της φάρμας «Διόσκουροι» ρεύμα κυκλοφορίας προς Βενιζα

11)στην ανώνυμη οδό από το ύψος της επαρχιακής οδού Οινόης-Πόρτο Γερμενού (ΙΝ Ζωοδόχου Πηγής) ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγ. Νεκτάριο

12)ε.ο. Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων, 800 μ. μετά το κατάστημα με την επωνυμία «AGORA PSATHA» ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό.