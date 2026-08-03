Έρευνα GPO: Οι πολίτες της Αττικής δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά

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Ψήφο εμπιστοσύνης στον περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, δίνουν οι πολίτες, όπως καταγράφεται και στην έρευνα της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Στην ερώτηση «πώς αξιολογείτε το μέχρι τώρα έργο του Νίκου Χαρδαλιά στην Περιφέρεια Αττικής;» το 48,3% των πολιτών απαντά «θετικά», το 40,1% «αρνητικά», ενώ το 6,9% επιλέγει «ούτε θετικά, ούτε αρνητικά».

Σε άλλο ερώτημα, «Ποια είναι η άποψή σας για τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά;» το ποσοστό που απαντά «θετική», «μάλλον θετική» ανέρχεται σε 55,4%, ενώ «αρνητική» ή «μάλλον αρνητική» σε 39,2%. «Δεν γνωρίζω» λέει μόλις το 1,3%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι και στις δύο περιπτώσεις οι πολίτες που απάντησαν θετικά για το Νίκο Χαρδαλιά προέρχονται από το κόμμα της ΝΔ στο μεγαλύτερο ποσοστό, όμως και από το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει περισσότερες θετικές ψήφους από ό,τι αρνητικές.

Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά της έρευνας της GPO:

Η έρευνα δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» και χαρτογραφεί τη ζωή των πολιτών που κατοικούν στην Αττική.

Όπως επισημαίνει ο Άγγελος Μεριχωβίτης, Research Account Manager GPO η έρευνα αναδεικνύει τις βασικές προτεραιότητες και ανησυχίες των πολιτών σε τοπικό επίπεδο.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η δυσαρέσκεια απέναντι στις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις συνυπάρχει με μια περισσότερο ισορροπημένη αξιολόγηση της Περιφέρειας Αττικής και του έργου του περιφερειάρχη.

Τι λένε οι πολίτες για το πως κινείται η χώρα

Συγκεκριμένα, το 65,7% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ μόλις το 28,5% εκτιμά ότι κινείται προς τη σωστή, γεγονός που καταδεικνύει την κυριαρχία ενός αρνητικού πολιτικού και κοινωνικού κλίματος. Αντίστοιχη εικόνα προκύπτει και από την αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου, καθώς το 66,8% το αξιολογεί αρνητικά έναντι μόλις 27,3% που το αξιολογεί θετικά.

Η ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Αττικής

Αναφορικά με την ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Αττικής, οι πολίτες εμφανίζονται μοιρασμένοι στις εκτιμήσεις τους. Συγκεκριμένα, το 44,5% δηλώνει πολύ και αρκετά ικανοποιημένο από την περιοχή όπου κατοικεί, ενώ το 51,2% εκφράζει δυσαρέσκεια, γεγονός που αποτυπώνει τις σημαντικές προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες, καθώς παρατηρούνται αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων.



Τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας

Αναφορικά με τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας, η έλλειψη χώρων στάθμευσης αναδεικνύεται στην πρώτη θέση, καθώς επιλέγεται από το 15,2% των πολιτών ως το σημαντικότερο πρόβλημα της περιοχής τους. Ακολουθούν το οικονομικό κόστος που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά (12,2%), η καθαριότητα (12,2%), η εγκληματικότητα και η ελλιπής αστυνόμευση (11,6%), καθώς και το κυκλοφοριακό πρόβλημα (6,7%).

Στις επόμενες θέσεις καταγράφονται ζητήματα όπως τα πεζοδρόμια (4,6%) και η ανεργία (4,2%), γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες δίνουν προτεραιότητα σε προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή τους ζωή και τη λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος.