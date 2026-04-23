CNN: Το Πεντάγωνο εκτιμά ότι μπορεί να χρειαστούν άλλοι 6 μήνες για να ανοίξει πλήρως το Στενό του Ορμούζ

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου ενημέρωσαν τους νομοθέτες αυτή την εβδομάδα σχετικά με μια εκτίμηση των μυστικών υπηρεσιών, η οποία διαπίστωσε ότι θα μπορούσαν να χρειαστούν έως και έξι μήνες για τον πλήρη καθαρισμό του Στενού του Ορμούζ από νάρκες μετά το τέλος του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν, δήλωσε στο CNN πηγή που γνωρίζει το θέμα. Το Πεντάγωνο διαψεύδει τη διαρροή που υποδηλώνει το τεράστιο οικονομικό και πολιτικό κόστος του πολέμου.

Η Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής ενημερώθηκε για αυτό το χρονοδιάγραμμα κατά τη διάρκεια μιας απόρρητης ενημέρωσης την Τρίτη, ανέφερε η πηγή.

Το υπόλοιπο πλαίσιο της ενημέρωσης, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την Washington Post, δεν έγινε αμέσως σαφές, αλλά λειτουργεί ως υπενθύμιση των τεράστιων οικονομικών και πολιτικών επιπτώσεων του πολέμου.

Το CNN είχε αναφέρει τον περασμένο μήνα ότι μια εσωτερική αξιολόγηση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας (DIA) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ιράν θα μπορούσε ενδεχομένως να κρατήσει το πέρασμα κλειστό για διάστημα από έναν έως έξι μήνες, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το έγγραφο.

Εκείνη την εποχή, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και του Πενταγώνου επέμεναν ότι η εκτίμηση —ιδιαίτερα το μεγάλο χρονικό όριο, το οποίο ορισμένοι θεωρούν ως το χειρότερο δυνατό σενάριο— δεν εξεταζόταν σοβαρά.

Διαψεύδει το Πεντάγωνο

Ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου επανέλαβε την Τετάρτη ότι ένα κλείσιμο έξι μηνών θα ήταν «απαράδεκτο».

«Η επιλεκτική αναμετάδοση διαρροών από τα μέσα ενημέρωσης, πολλές από τις οποίες είναι ψευδείς, από μια απόρρητη, κλειστή ενημέρωση, αποτελεί ανέντιμη δημοσιογραφία», δήλωσε ο εκπρόσωπος, Σον Παρνέλ.

«Όπως είπαμε τον Μάρτιο, μια μεμονωμένη αξιολόγηση δεν σημαίνει ότι η αξιολόγηση είναι εύλογη, και ένα εξάμηνο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ είναι κάτι το αδύνατο και εντελώς απαράδεκτο για τον Υπουργό».

Πηγή: CNN