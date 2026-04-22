Πεντάγωνο: Έως και έξι μήνες για την αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ – Αποκάλυψη της Washington Post

Σύμφωνα με απόρρητη ενημέρωση του Πενταγώνου προς Αμερικανούς νομοθέτες, την οποία αποκαλύπτει η Washington Post, η πλήρης εκκαθάριση των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες που τοποθέτησε το Ιράν θα μπορούσε να διαρκέσει έως και έξι μήνες.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε επιχείρηση για την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού δεν αναμένεται να ξεκινήσει όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες.

Τα μέλη της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής ενημερώθηκαν την Τρίτη από έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας, ότι το Ιράν ενδέχεται να έχει τοποθετήσει 20 ή περισσότερες νάρκες εντός και γύρω από το στενό.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται η WaPo, ορισμένες από αυτές φέρονται να αναπτύχθηκαν εξ αποστάσεως με χρήση τεχνολογίας GPS, ενώ άλλες ποντίστηκαν από μικρά σκάφη.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό, των έξι μηνών, προκάλεσε έντονη απογοήτευση και στα δύο κόμματα στο Κογκρέσο, καθώς υποδηλώνει ότι η πίεση στις ναυτιλιακές οδούς και οι υψηλές τιμές στο πετρέλαιο και τη βενζίνη θα μπορούσαν να διαρκέσουν πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε συμφωνία εκεχειρίας.

Διπλωματικό αδιέξοδο και θαλάσσια ασφάλεια

Η σημασία της περιοχής είναι κρίσιμη, καθώς από τα Στενά του Ορμούζ διακινείται κανονικά το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου.

Αν και η εμπορική κίνηση είχε ξαναρχίσει εν μέρει κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, η διέλευση διακόπηκε ξανά όταν οι ιρανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον δεξαμενόπλοιων και επιβεβαίωσαν εκ νέου το κλείσιμο της διόδου.

Ωστόσο, οι θέσεις των δύο πλευρών, ΗΠΑ και Ιράν, παραμένουν αμετακίνητες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απαιτήσει από το Ιράν να τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει στις πυρηνικές εγκαταστάσεις και να ανοίξει το Ορμούζ.

Από την πλευρά του, το Ιράν έχει δηλώσει ότι δεν θα επαναλάβει τις συνομιλίες εκτός εάν οι ΗΠΑ άρουν τον ναυτικό τους αποκλεισμό.

Για την επιχείρηση καθαρισμού των Στενών, οι αξιωματούχοι ανέφεραν ως πιθανά εργαλεία τη χρήση ελικοπτέρων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και δυτών εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών.

Τι λένε ειδικοί

Ο Ρίτσαρντ Νέφιου, ειδικός σε θέματα ιρανικής διπλωματίας και ανώτερος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, δήλωσε ότι το χρονικό πλαίσιο των έξι μηνών για την αποναρκοθέτηση των Στενών είναι πιθανό να προκαλέσει ισχυρούς κλυδωνισμούς στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δεδομένης της ανησυχίας που θα έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι πλοιοκτήτες και οι καπετάνιοι για τη διέλευση από μια ναρκοθετημένη θαλάσσια οδό.

«Δεν θα υπάρχουν πολλοί που θα θέλουν να αναλάβουν αυτό το ρίσκο», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Νέφιου, η παρουσία ναρκών μπορεί να μην προκαλέσει «πλήρη διακοπή» της κίνησης στα Στενά, ωστόσο οι συνέπειες από το γεγονός ότι ένα στενό διπλής κατεύθυνσης θα είναι εν μέρει μη χρησιμοποιήσιμο θα μπορούσαν να είναι σημαντικές.