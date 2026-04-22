Μητσοτάκης: «Χρειαζόμαστε plan b εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή επεκταθεί – Καμία χώρα δεν θα τα καταφέρει χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη»

«Πρέπει να υποστηρίξουμε διπλωματική λύση αλλά και να ετοιμαστούμε αύριο στο συμβούλιο για τα χειρότερα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2026 για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο πρωθυπουργός συμμετέχει σε συζήτηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Καλώ όλους στην ΕΕ να είναι πραγματιστές, χρειαζόμαστε plan b εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή επεκταθεί. Καμία χώρα δεν θα τα καταφέρει χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα τα πηγαίνει καλύτερα από άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά καμία χώρα δεν μπορεί να θεωρείται θωρακισμένη απέναντι σε ένα σοκ τέτοιου μεγέθους», τόνισε πριν από λίγο.