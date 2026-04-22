Ιάσονας Μανδηλάς για την πρόταση γάμου στον σύντροφό του: «Ο μπαμπάς μου είχε πάρει σαμπάνια για να ανοίξουμε»

Στις αρχές Απριλίου, ο Ιάσονας Μανδηλάς με ένα πολύ συγκινητικό βίντεο στο Instagram, αποκάλυψε την πρόταση γάμου που έκανε στον σύντροφό του, στη διάρκεια του ταξιδιού τους στην Πράγα. Ο γνωστός καλλιτέχνης έδωσε μία συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, η οποία προβλήθηκε σήμερα (22/4) το πρωί.

Ο Ιάσονας Μανδηλάς μίλησε για την πρόταση γάμου που έκανε στον αγαπημένο του, ενώ αναφέρθηκε και στην πολύ όμορφη αντίδραση των γονιών του, όταν έμαθαν τα ευχάριστα νέα.

«Σου λένε ότι όλο αυτό το κανονικό δεν μπορείς πολύ να το έχεις»

Σχετικά με την πρόταση γάμου, ο καλλιτέχνης είπε πως: «Είναι μία στιγμή που, ξέρεις, σαν γκέι άνθρωπος δεν το φαντάζεσαι ότι όλο αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Όταν δέχεσαι bullying όταν είσαι μικρός στο σχολείο, το τελευταίο πράγμα που σκέφτεσαι είναι “πού θα κάνω πρόταση γάμου πάνω σε μία γόνδολα, στα ποτάμια στην Πράγα”.

Αυτό δεν υπάρχει σαν σενάριο. Σου λένε ότι όλο αυτό το κανονικό δεν μπορείς πολύ να το έχεις. Φάνηκε αυτό, γιατί λες ναι, νομικά μια χαρά καλυμμένοι είμαστε τώρα, αλλά ένα βίντεο με μία τέτοια πρόταση γάμου έγινε ξαφνικά viral, το πόσταραν, και είχε αρνητικά σχόλια».

Μιλώντας για τους γονείς του, ο Ιάσονας Μανδηλάς εξομολογήθηκε ότι: «Εμένα με σόκαρε ο μπαμπάς μου. Η μαμά μου μια χαρά, και φασαρία πάντα, όλη την ώρα, και αγκαλιές, και κλάματα. Η μαμά μου σε τέτοια κατάσταση.

Ο μπαμπάς μου γύρισα σπίτι και είχε πάρει σαμπάνια για να ανοίξουμε. Πήρε τον Ηρόδοτο αγκαλιά και του λέει: “Τώρα είμαστε οικογένεια”. Με συγκίνησε πάρα πολύ. Είναι υπέροχοι άνθρωποι. Δεν θα μπορούσα να είμαι ο άνθρωπος που είμαι σήμερα, χωρίς αυτούς. Μου έχουν δώσει τα πάντα, και τους χρωστάω τα πάντα».