Ιωάννινα: Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας νοσηλεύεται μέλος των Hells Angels στο «Χατζηκώστα» – Υπέστη εγκεφαλικό

Αστυνομικοί στα Ιωάννινα φρουρούν από αργά απόγευμα του Σαββάτου Γερμανό και μέλος των Hells Angels, καθώς αυτός μεταφέρθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

Ο αλλοδαπός, ο οποίος τελούσε υπό κράτηση, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές για τη διακομιδή του από την Κέρκυρα στα Γιάννενα, μέσω Ηγουμενίτσας.

Το χρονικό της σύλληψης

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Γερμανό «Angel» ξεκίνησε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Κατά την άφιξή του στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, ο τυπικός έλεγχος των διαβατηρίων έδειξε πως σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις πολωνικές αρχές, σχετικά με υπόθεση τροχαίου ατυχήματος που είχε προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε άμεσα στην Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας, όπου και κρατούνταν μέχρι να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή του.

Η ξαφνική περιπέτεια της υγείας του, ωστόσο, ανέτρεψε τα δεδομένα. Μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση: μεταφέρθηκε αρχικά με πλοίο στην Ηγουμενίτσα και από εκεί, με ισχυρή αστυνομική συνοδεία, οδικώς στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» των Ιωαννίνων, σύμφωνα με το epiruspost.

Αυτή την ώρα, το νοσοκομείο θυμίζει «φρούριο». Οι αστυνομικές δυνάμεις είναι διάσπαρτες στον περιβάλλοντα χώρο και η έντονη αστυνομική παρουσία έχει κάνει ακόμη και τους ασθενείς να βγουν στα μπαλκόνια.

Η είδηση της μεταφοράς του έγινε αμέσως γνωστή στους «συντρόφους» του. Αρκετοί συμπατριώτες του κυρίως που είχαν συγκεντρωθεί στο Δρέπανο Θεσπρωτίας για την προγραμματισμένη συνάντηση και τις εκδηλώσεις των Hell’s Angels, άφησαν τα πάντα στη μέση, καβάλησαν τις βαριές μηχανές τους και έφτασαν στα Γιάννενα, προκειμένου να βρεθούν στο πλευρό του νοσηλευόμενου μέλους τους.

Οι αρχές παρακολουθούν διακριτικά αλλά στενά την κατάσταση, καθώς η παρουσία των μοτοσικλετιστών έξω από το νοσηλευτικό ίδρυμα έχει προκαλέσει, όπως είναι φυσικό, την έκπληξη και την ανησυχία των περαστικών και των συγγενών των ασθενών.