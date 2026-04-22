Σάκης Ρουβάς: Αν άκουγα όλα τα σχόλια από την αρχή της καριέρας μου, δεν θα είχα κάνει τίποτα στη ζωή μου

Εύη Κατσώλη

Lifestyle

Για την κριτική και τα σχόλια που δέχτηκε επειδή ανέλαβε τον ρόλο του παρουσιαστή στο «Your Face Sounds Familiar» στον ΑΝΤ1, απάντησε ο Σάκης Ρουβάς.

Κάνοντας δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» στον ALPHA μαζί με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Σάκης Ρουβάς είπε ότι από τότε που θυμάται τον εαυτό του, ξεκινώντας την καριέρα του, ακούει σχόλια.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής, «αν ακούγαμε τα σχόλια, δεν θα κάναμε τίποτα στη ζωή μας από αυτά που έχουμε κάνει και έχουμε προσπαθήσει και έχουμε χαρεί και ευχαριστηθεί. Εγώ από το 1991 που θυμάμαι τον εαυτό μου ξεκινώντας την καριέρα μου, ακούω σχόλια. Οπότε… Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ να κάνουμε το σταυρό μας».

Δείτε το βίντεο του ALPHA:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

