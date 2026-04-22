ΕΛ.ΑΣ.: «Κανονικά πραγματοποιούνται η επιχειρησιακή λειτουργία και ο συντονισμός των δυνάμεων» – Η απάντηση σε δημοσίευμα για τα μέσα επικοινωνίας

Κανονικά και χωρίς καμία επίπτωση στην επιχειρησιακή ικανότητα των αστυνομικών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, πραγματοποιείται η επικοινωνία και ο συντονισμός, σημειώνει το Αρχηγείο του Σώματος, σε απάντηση σημερινού δημοσιεύματος εφημερίδας, το οποίο αναφέρει ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα με αποτέλεσμα οι μάχιμες υπηρεσίες πρώτης γραμμής να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με ασφάλεια μέσω ασυρμάτου με το Κέντρο Επιχειρήσεων.

Στην ανακοίνωσή του το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, σχετικά με το σχετικό δημοσίευμα, αναφέρει:

«Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα εφημερίδας σχετικά με τα μέσα επικοινωνίας των αστυνομικών υπηρεσιών, επισημαίνεται ότι η επιχειρησιακή λειτουργία, ο συντονισμός των δυνάμεων και η διαχείριση περιστατικών πραγματοποιούνται κανονικά και χωρίς καμία απολύτως επίπτωση στην επιχειρησιακή ικανότητα των Υπηρεσιών.

Οι αστυνομικές δυνάμεις επιτελούν απρόσκοπτα την αποστολή τους, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας, βάσει προβλεπόμενων διαδικασιών, με πλήρη επάρκεια και διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει επιχειρησιακά παρούσα και αποτελεσματική, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την άμεση ανταπόκριση και την ασφάλεια των πολιτών».