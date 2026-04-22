Νίκος Ξυλούρης: «Δεν ξέρω τι συνέβη, στο Ηράκλειο τον αγαπούν πολύ» – Τι είπε η χήρα του για τον βανδαλισμό της προτομής του

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Ηράκλειο, προτομή, Νίκος Ξυλούρης

Για το περιστατικό με τον βανδαλισμό της προτομής του Νίκου Ξυλούρη στο Ηράκλειο μίλησε η χήρα του, Ουρανία Μελαμπιανάκη.

Όπως είπε στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, η κα Μελαμπιανάκη εξέφρασε την απορία της και υπογράμμισε τη βαθιά αγάπη που έχουν στο Ηράκλειο για τον αείμνηστο καλλιτέχνη.

Η ίδια τόνισε χαρακτηριστικά ότι «δεν ξέρω τι συνέβη, στο Ηράκλειο αγαπούν πολύ τον Νίκο. Ήταν ο νομός που τον τίμησε και τον μεγάλωσε. Δεν μου αρέσουν γενικώς αυτοί οι βανδαλισμοί. Δεν πιστεύω ότι κάποιος το έκανε για τον Νίκο».

«Αποκεφάλισαν» την προτομή του Νίκου Ξυλούρη

Μπροστά σε ένα δυσάρεστο θέαμα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης 21 Απριλίου 2026, περαστικοί στο Ηράκλειο, που αντιλήφθηκαν ότι είχε αποκεφαλιστεί η προτομή του Νίκου Ξυλούρη, στο μνημείο που βρίσκεται στην Πλατεία Κύπρου (απέναντι από την Όαση), πολύ κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου.

Το περιστατικό προκάλεσε οργή, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκε η δημοτική αρχή, προκειμένου να αποκατασταθούν οι συνέπειες του βανδαλισμού.

«Είναι εξοργιστικό όλο αυτό που συμβαίνει και πάντως προκαλεί αγανάκτηση, μια τέτοια ενέργεια» ανέφερε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, η οποία έκανε γνωστό ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του γλυπτού, της αείμνηστης Ασπασίας Παπαδοπεράκη.

Δείτε το βίντεο:

 

7 σημάδια ότι η φιλία σας δεν θα αντέξει στον χρόνο

Νέο κτηριακό συγκρότημα στο «Αττικόν» με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Θετικό το α’ τρίμηνο του 2026 για τα ξενοδοχεία της Αθήνας – «Επιβράδυνση» τον Μάρτιο

Boυλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων – Όλα όσα προβλέπει

Saildrone Spectre: Ο αθόρυβος κυνηγός υποβρυχίων που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του ναυτικού πολέμου

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:25 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

«Γολγοθάς» για μαθητές Λυκείου της Λάρισας: Ελαττωματικό λεωφορείο με… χάρτινες πινακίδες τους άφησε πέντε ώρες στη μέση του δρόμου

Αδιανόητη ταλαιπωρία βίωσαν οι μαθητές του 5ου Γενικού Λυκείου Λάρισας στην προσπάθειά τους να...
23:09 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: Ο 40χρονος εκτέλεσε την Ελευθερία χωρίς καν να της μιλήσει με 9άρι πιστόλι – Το χρονικό της τραγωδίας

Ξεκίνησε ως εξαφάνιση μίας γυναίκας για την οποία ανησυχούσαν οι δικοί της άνθρωποι και ειδικά...
22:43 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Γαύδος: Με διμοιρίες ΜΑΤ η επιχείρηση κατεδάφισης ξύλινων κατασκευών στις παραλίες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Με διμοιρίες ΜΑΤ προχωρούν στη Γαύδο τα πρωτόκολλα κατεδάφισης για τις καλύβες στις παραλίες τ...
22:39 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Άγιος Δημήτριος: Τραύμα από μαχαίρι κοντά στην καρδιά φέρει ο 25χρονος που εντοπίστηκε νεκρός – Ήταν γιος αξιωματικού της ΕΛΑΣ

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο το βράδυ της Τετάρτης 22...
LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης