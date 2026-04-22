Νίκος Ξυλούρης: «Δεν ξέρω τι συνέβη, στο Ηράκλειο τον αγαπούν πολύ» – Τι είπε η χήρα του για τον βανδαλισμό της προτομής του

Για το περιστατικό με τον βανδαλισμό της προτομής του Νίκου Ξυλούρη στο Ηράκλειο μίλησε η χήρα του, Ουρανία Μελαμπιανάκη.

Όπως είπε στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, η κα Μελαμπιανάκη εξέφρασε την απορία της και υπογράμμισε τη βαθιά αγάπη που έχουν στο Ηράκλειο για τον αείμνηστο καλλιτέχνη.

Η ίδια τόνισε χαρακτηριστικά ότι «δεν ξέρω τι συνέβη, στο Ηράκλειο αγαπούν πολύ τον Νίκο. Ήταν ο νομός που τον τίμησε και τον μεγάλωσε. Δεν μου αρέσουν γενικώς αυτοί οι βανδαλισμοί. Δεν πιστεύω ότι κάποιος το έκανε για τον Νίκο».

«Αποκεφάλισαν» την προτομή του Νίκου Ξυλούρη

Μπροστά σε ένα δυσάρεστο θέαμα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης 21 Απριλίου 2026, περαστικοί στο Ηράκλειο, που αντιλήφθηκαν ότι είχε αποκεφαλιστεί η προτομή του Νίκου Ξυλούρη, στο μνημείο που βρίσκεται στην Πλατεία Κύπρου (απέναντι από την Όαση), πολύ κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου.

Το περιστατικό προκάλεσε οργή, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκε η δημοτική αρχή, προκειμένου να αποκατασταθούν οι συνέπειες του βανδαλισμού.

«Είναι εξοργιστικό όλο αυτό που συμβαίνει και πάντως προκαλεί αγανάκτηση, μια τέτοια ενέργεια» ανέφερε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, η οποία έκανε γνωστό ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του γλυπτού, της αείμνηστης Ασπασίας Παπαδοπεράκη.

