Ηράκλειο: Άγνωστοι αποκεφάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη – «Είναι εξοργιστικό» ανέφερε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Ηράκλειο, προτομή, Νίκος Ξυλούρης

Μπροστά σε ένα δυσάρεστο θέαμα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης 21 Απριλίου 2026, περαστικοί στο Ηράκλειο, που αντιλήφθηκαν ότι είχε αποκεφαλιστεί η προτομή του Νίκου Ξυλούρη, στο μνημείο που βρίσκεται στην Πλατεία Κύπρου (απέναντι από την Όαση), πολύ κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου.

Το περιστατικό προκάλεσε οργή, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκε η δημοτική αρχή, προκειμένου να αποκατασταθούν οι συνέπειες του βανδαλισμού.

«Είναι εξοργιστικό όλο αυτό που συμβαίνει και πάντως προκαλεί αγανάκτηση, μια τέτοια ενέργεια» ανέφερε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, η οποία έκανε γνωστό ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του γλυπτού, της αείμνηστης Ασπασίας Παπαδοπεράκη.

18:55 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

