Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Θα καταφέρει ο Δημήτρης να εκφράσει όσα νιώθει στην Ελένη ή θα τον προλάβει ο Πάρης;

Οι εντάσεις κορυφώνονται στο αποψινό επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» όταν ο Νίκος και η Βιργινία συγκρούονται για τη Ζωή, ενώ ο Πάρης φέρνει αναστάτωση στη ζωή της Ελένης κι ο Ηρακλής παίρνει δύσκολες αποφάσεις για να προστατεύσει τον Στέλιο.

Τι θα δούμε απόψε – Επεισόδιο 29: «Παρών»

Ο Νίκος αναστατώνεται όταν ο Μανώλης εκφράζει άποψη για το πως θα χειριστούν εκείνος κι η Βιργινία το θέμα των μικροκλοπών της Ζωής. Πέραν της αντίρρησης του να επισκεφθεί η Ζωή την ψυχολόγο που προτείνει ο Μανώλης, ενοχλείται ιδιαίτερα όταν η Βιργινία δείχνει έτοιμη να προχωρήσει στο ραντεβού με την ψυχολόγο παρά την αντίθετη άποψη του.

Ο Πάρης δηλώνει δυναμικό «παρών» στη ζωή της Ελένης εκνευρίζοντας τον Βίκτωρα που ωθεί τον Δημήτρη να διεκδικήσει τη Δασκάλα, πριν τους την κλέψει ο Πάρης. Ο Ηρακλής ζητάει από τη Μαίρη να φύγει απ’ το σπίτι μια και ο τρόπος ζωής της μπορεί να του κοστίσει στον δικαστικό αγώνα του για την επιμέλεια του Στέλιου.

Ταυτόχρονα ο ίδιος ο πεντάχρονος Στέλιος αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, μια και είναι ο μόνος ικανός να επηρεάσει την άποψη του ισχυρογνώμονα παππού του, Ευριπίδη.

Δείτε εδώ τα sneak:

Θα καταφέρει ο Δημήτρης να εκφράσει τα συναισθήματα του στην Ελένη προτού ο Πάρης την κλέψει για μια ακόμα ρομαντική βραδιά;

Θα πειστεί ο Νίκος να συναινέσει στην επίσκεψη της Ζωής στον ψυχολόγο; Και θα καταφέρει να κάνει τη Βιργινία να καταλάβει γιατί ο τρόπος που χειρίζεται το θέμα είναι άκομψος;

Θα δει ο Ηρακλής τον γιο του; Και θα καταφέρει ο μικρός Στέλιος να πείσει τον παππού του να δώσει περισσότερες μέρες επίσκεψης στον Ηρακλή;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»

Δείτε εδώ το trailer: https://www.youtube.com/watch?v=MBRezhUkWYU

