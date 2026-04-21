Ιράν: To δεξαμενόπλοιο «Sili City» έσπασε τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ και εισήλθε στα ύδατα της χώρας

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ιράν Ισραήλ ΗΠΑ Στενά του Ορμούζ
Φωτογραφία: AFP

Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ένα ιρανικό πετρελαιοφόρο κατάφερε να εισέλθει στα χωρικά ύδατα της χώρας, αγνοώντας τις «επανειλημμένες προειδοποιήσεις και απειλές» από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

LIVE – 53η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB, η οποία επικαλέστηκε το τμήμα δημοσίων σχέσεων του στρατού, «Παρά τις πολλαπλές προειδοποιήσεις και απειλές από τη δύναμη κρούσης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το δεξαμενόπλοιο Sili City, με την επιχειρησιακή υποστήριξη του Πολεμικού Ναυτικού του Στρατού και σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας, εισήλθε στα ιρανικά χωρικά ύδατα αφού διέσχισε την Αραβική Θάλασσα χθες το βράδυ».


Την ανακοίνωση του ιρανικού στρατού μετέδωσαν και τα ημιεπίσημα πρακτορεία Fars και Mehr.


Ο στρατός πρόσθεσε ότι το δεξαμενόπλοιο βρίσκεται ελλιμενισμένο σε ένα από τα νότια λιμάνια της χώρας «εδώ και αρκετές ώρες».

Το όνομα του πλοίου δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί ανεξάρτητα, ενώ η πλατφόρμα TankerTrackers.com, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, αναφέρει πως η σωστή ονομασία του δεξαμενόπλοιου είναι «Felicity».

Πηγή: marinetraffic

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται στον απόηχο της ανακοίνωσης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) την Κυριακή, σύμφωνα με την οποία οι αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις κατέλαβαν το υπό ιρανική σημαία φορτηγό πλοίο «Touska» στον Κόλπο του Ομάν, καθώς φέρεται να αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του ναυτικού αποκλεισμού.

Το Ιράν έσπευσε να καταδικάσει την κατάσχεση του Touska χαρακτηρίζοντας την ενέργεια των ΗΠΑ ως μια «παράνομη» πράξη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΦΣ: Αντίθετοι οι φαρμακοποιοί στην είσοδο funds στα φαρμακεία

ΙΣΑ: Το clawback υπονομεύει τη λειτουργία του συστήματος υγείας

Πιερρακάκης: Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο -Τι είπε για τον επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Τα ψιλά γράμματα που πρέπει να γνωρίζετε για να συμμετάσχετε

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Instagram Creator Marketplace για να κλείσετε συνεργασίες με brands

Επιστήμονες μέτρησαν για πρώτη φορά την ισχύ των πιδάκων μαύρης τρύπας – Συγκλονιστική ανακάλυψη
περισσότερα
18:03 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Νοσοκομείο φέρεται να χρέωσε με 70.000 ευρώ τραυματίες της φωτιάς στο Κραν-Μοντανά – Σφοδρή αντίδραση της Μελόνι

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, άσκησε έντονη κριτική σε ελβετικό νοσοκομείο, το ...
17:18 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Τραμπ: «Σύντομα σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ η ιρανική ηγεσία» – Ζητεί την απελευθέρωση 8 Ιρανών γυναικών

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες αναμένεται «σύντομα» να καθίσουν στο τραπέζι των ...
15:58 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Τραμπ: Δεν θέλω παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν – Θα καταλήξουμε σε μεγάλη συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC την Τρίτη ότι δεν επιθυμεί...
15:19 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

ΗΠΑ: Κατάσχεσαν στην Ασία το τάνκερ «Tifani» – Τελούσε υπό κυρώσεις και «παρείχε υποστήριξη» στο Ιράν – ΒΙΝΤΕΟ

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν κατάληψη στο υπό κυρώσεις δεξαμενόπλοιο «Tifani» (σημαία Μ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης