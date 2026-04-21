Ιράν: To δεξαμενόπλοιο «Sili City» έσπασε τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ και εισήλθε στα ύδατα της χώρας

Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ένα ιρανικό πετρελαιοφόρο κατάφερε να εισέλθει στα χωρικά ύδατα της χώρας, αγνοώντας τις «επανειλημμένες προειδοποιήσεις και απειλές» από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB, η οποία επικαλέστηκε το τμήμα δημοσίων σχέσεων του στρατού, «Παρά τις πολλαπλές προειδοποιήσεις και απειλές από τη δύναμη κρούσης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το δεξαμενόπλοιο Sili City, με την επιχειρησιακή υποστήριξη του Πολεμικού Ναυτικού του Στρατού και σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας, εισήλθε στα ιρανικά χωρικά ύδατα αφού διέσχισε την Αραβική Θάλασσα χθες το βράδυ».

الجيش الإيراني: الناقلة الإيرانية “سيلي سيتي” دخلت المياه الإقليمية بعد عبورها بحر العرب بدعم القوة البحرية للجيش الإيراني ، رغم تحذيرات وتهديدات الأسطول البحري الأميركي الإرهابي المتكررة pic.twitter.com/43CdQW00og — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) April 21, 2026



Την ανακοίνωση του ιρανικού στρατού μετέδωσαν και τα ημιεπίσημα πρακτορεία Fars και Mehr.



Ο στρατός πρόσθεσε ότι το δεξαμενόπλοιο βρίσκεται ελλιμενισμένο σε ένα από τα νότια λιμάνια της χώρας «εδώ και αρκετές ώρες».

Το όνομα του πλοίου δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί ανεξάρτητα, ενώ η πλατφόρμα TankerTrackers.com, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, αναφέρει πως η σωστή ονομασία του δεξαμενόπλοιου είναι «Felicity».

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται στον απόηχο της ανακοίνωσης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) την Κυριακή, σύμφωνα με την οποία οι αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις κατέλαβαν το υπό ιρανική σημαία φορτηγό πλοίο «Touska» στον Κόλπο του Ομάν, καθώς φέρεται να αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του ναυτικού αποκλεισμού.

Το Ιράν έσπευσε να καταδικάσει την κατάσχεση του Touska χαρακτηρίζοντας την ενέργεια των ΗΠΑ ως μια «παράνομη» πράξη.