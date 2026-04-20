CENTCOM: Επιβεβαίωσε την κατάσχεση του ιρανικού πλοίου «Touska» – Βίντεο με το ρεσάλτο των Αμερικανών Πεζοναυτών

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

USS SPRUANCE Touska
Πηγή: Χ / @CENTCOM

Οι ανησυχίες για την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εντάθηκαν την Κυριακή το βράδυ, μετά την επιχείρηση κατάληψης ιρανικού εμπορικού πλοίου από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το πλοίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια, με την Τεχεράνη να ορκίζεται πλέον εκδίκηση.

Η κρίση εξελίσσεται σε ένα σκηνικό αμοιβαίων ναυτικών αποκλεισμών, καθώς οι ΗΠΑ ελέγχουν τα λιμάνια του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη έχει επιβάλει εκ νέου περιορισμούς στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ – ένα στρατηγικό πέρασμα από το οποίο διακινείται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου.

Το χρονικό της κατάληψης του M/V «Touska»

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η επιχείρηση διήρκεσε έξι ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων το ιρανικό πλοίο αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις.


Το αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων βλημάτων «USS Spruance» εκτόξευσε «πολλαπλούς γύρους» από το πυροβόλο των 5 ιντσών στο μηχανοστάσιο του υπό ιρανική σημαία φορτηγού πλοίου M/V «Touska», προκειμένου να το ακινητοποιήσει ενώ έπλεε προς το λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς.

Αμερικανοί Πεζοναύτες απογειώθηκαν με ελικόπτερα από το πλοίο αμφίβιας επίθεσης «USS Tripoli» και πραγματοποίησαν κατάβαση με σχοινιά στο Touska πάνω από την Αραβική Θάλασσα, θέτοντας το πλοίο υπό τον πλήρη έλεγχό τους.


Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποίησε την κατάσχεση μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η αντίδραση της Τεχεράνης

Ο στρατός του Ιράν διευκρίνισε ότι το πλοίο είχε αποπλεύσει από την Κίνα και χαρακτήρισε την ενέργεια των ΗΠΑ ως πράξη πειρατείας.

Εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης: «Προειδοποιούμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα απαντήσουν σύντομα και θα ανταποδώσουν ενάντια σε αυτή την ένοπλη πειρατεία από τον στρατό των ΗΠΑ».

 

