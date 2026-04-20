Θεσσαλονίκη: Αγελάδα ξέφυγε και «έκοβε βόλτες» στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Σίνδου – Δείτε βίντεο

Πανικός επικράτησε νωρίς το πρωί στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη, όταν μια αγελάδα ξέφυγε από τον ιδιοκτήτη της και «έκοβε βόλτες» στον δρόμο.

Το ζώο εμφανώς τρομαγμένο, πηγαινοερχόταν ανάμεσα στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να χαμηλώνουν ταχύτητες προκειμένου να μη συμβεί κάποιο ατύχημα.

Έπειτα από αρκετά λεπτά ο ιδιοκτήτης μαζί με ακόμη ένα άτομο, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν την αγελάδα και να την πιάσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες η αγελάδα που έτρεχε ανάμεσα σε οχήματα, διέφυγε της προσοχής του ιδιοκτήτη στο Καλοχώρι και αφού διένυσε μια μεγάλη απόσταση κατάφερε και μπήκε στον αυτοκινητόδρομο.

