Μεξικό: Νεκροί σε τροχαίο δύο Αμερικανοί και δύο Μεξικανοί πράκτορες της Δίωξης Ναρκωτικών

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Τέσσερα μέλη υπηρεσιών Δίωξης Ναρκωτικών, ανάμεσά τους δύο εργαζόμενοι στην πρεσβεία των ΗΠΑ, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στο βόρειο Μεξικό, ενώ επέστρεφαν από ευρείας κλίμακας επιχείρηση κατά της διακίνησης ναρκωτικών, όπως ανακοίνωσε χθες Κυριακή η εισαγγελία.

Οι πράκτορες συμμετείχαν την Παρασκευή και το Σάββατο σε εφόδους εναντίον έξι μυστικών εργαστηρίων παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών στη Μορέλος, στην πολιτεία Τσιουάουα, έπειτα από έρευνα τριών μηνών. Την πληροφορία αυτή έδωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο εισαγγελέας της πολιτείας, Σέσαρ Χαουρέγκι.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, το όχημα των θυμάτων, το οποίο βρισκόταν στην κεφαλή οχηματοπομπής πέντε αυτοκινήτων, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι δύο Αμερικανοί ήταν «εκπαιδευτές» οι οποίοι «ασκούσαν τα καθήκοντά τους» στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Μεξικό, Ρόναλντ Τζόνσον, ο οποίος απέτισε φόρο τιμής στα θύματα. «Αυτή η τραγωδία μας υπενθυμίζει (…) τους κινδύνους με τους οποίους είναι αντιμέτωποι οι Μεξικανοί και οι Αμερικανοί δημόσιοι λειτουργοί που είναι αφοσιωμένοι στην προστασία των κοινοτήτων μας», σχολίασε μέσω X.

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Μεξικό έχει ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία του με τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Υπό πίεση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, η μεξικανική πλευρά έχει προχωρήσει τους τελευταίους μήνες και στην έκδοση δεκάδων φερόμενων ως διακινητών στον βόρειο γείτονά της.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

