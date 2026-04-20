Γουστάβο Πέτρο: Θα μηνύσω τον πρόεδρο του Ισημερινού για συκοφαντική δυσφήμιση

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Γουστάβο Πέτρο
(AP Photo/Fernando Vergara, File)

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του προέδρου του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα, μετά τις κατηγορίες ότι συναντήθηκε με φερόμενους ως διακινητές ναρκωτικών κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μάντα. Η νέα αυτή αντιπαράθεση εντείνει ακόμη περισσότερο την κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών, οι οποίες βρίσκονται εδώ και μήνες σε τροχιά σύγκρουσης, με φόντο τόσο το εμπόριο όσο και την ασφάλεια στα κοινά τους σύνορα.

Ο Γουστάβο Πέτρο γνωστοποίησε την απόφασή του με ανάρτηση στην πλατφόρμα X, απαντώντας άμεσα στις αιτιάσεις του Ντανιέλ Νομπόα. «Αποφάσισα να κάνω μήνυση στον πρόεδρο Νομπόα για συκοφαντική δυσφήμιση», ανέφερε ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος της Κολομβίας.

Οι κατηγορίες του προέδρου του Ισημερινού διατυπώθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε συνέντευξή του στο κολομβιανό περιοδικό Semana. Ο Ντανιέλ Νομπόα υποστήριξε ότι ο Γουστάβο Πέτρο συναντήθηκε με μέλη του κινήματος «Επανάσταση των Πολιτών», που συνδέεται με τον σοσιαλιστή πρώην πρόεδρο Ραφαέλ Κορέα (2007-2017), κατά τη διάρκεια ιδιωτικής επίσκεψής του στο λιμάνι της Μάντα, όταν είχε μεταβεί στον Ισημερινό για να παραστεί στην ορκωμοσία του το 2025.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού συνέδεσε, μάλιστα, πρόσωπα του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου με τον αποκαλούμενο Φίτο, δηλαδή τον Χοσέ Αδόλφο Μασίας, ο οποίος φέρεται να ηγείται της συμμορίας Λος Τσονέρος. Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση φέρεται να έχει διασυνδέσεις με το μεξικανικό καρτέλ Σιναλόα. «Κάποια από αυτά τα μέλη είχαν σχέσεις με τον Φίτο», πρόσθεσε ο Ντανιέλ Νομπόα.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Ισημερινού επέμεινε στις αιχμές του, χωρίς πάντως να ισχυριστεί ευθέως ότι υπήρξε προσωπική συνάντηση του Πέτρο με τον Φίτο. «Δεν μπορώ να πω προς το παρόν αν συναντήθηκε προσωπικά με τον Φίτο. Αλλά ας πούμε ότι βρισκόταν με την ίδια ομάδα και στην ίδια περιοχή», υποστήριξε ακόμη ο κ. Νομπόα.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας απέρριψε τις κατηγορίες με ειρωνικό τόνο και επιχείρησε να αντιστρέψει την πίεση, προβάλλοντας τη δική του στάση απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα. «Δεν ξέρω αν το να πηγαίνεις σε κάποια τοποθεσία στον Ισημερινό εγείρει υποψία πως κάνεις σκοτεινές επαφές», αντέτεινε ο Γουστάβο Πέτρο, αναγγέλλοντας παράλληλα ότι θα δώσει στη δημοσιότητα κατάλογο με «τους υπηκόους Ισημερινού που συνελήφθησαν και εκδόθηκαν» επί των ημερών του στην εξουσία, «ώστε να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία» πως καταπολεμά το οργανωμένο έγκλημα.

Η σύγκρουση, πάντως, δεν περιορίζεται στις προσωπικές αιχμές των δύο ηγετών. Ο Ντανιέλ Νομπόα κατηγορεί, μεταξύ άλλων, τον Πέτρο για υποτιθέμενη απροθυμία να στηρίξει τον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών στα σύνορα των δύο χωρών. Την ίδια ώρα, Κολομβία και Ισημερινός έχουν εμπλακεί από τον Φεβρουάριο σε εμπορικό πόλεμο, με τις ανακοινώσεις να κάνουν λόγο για τελωνειακούς δασμούς που μπορεί να φθάσουν ακόμη και το 100%.

Η διπλωματική κρίση επιδεινώθηκε περαιτέρω όταν ο Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε «πολιτικό κρατούμενο» τον Χόρχε Γκλας, πρώην αντιπρόεδρο του Ραφαέλ Κορέα και καταδικασμένο για υποθέσεις διαφθοράς. Η τοποθέτηση αυτή οδήγησε στην αμοιβαία ανάκληση των πρεσβευτών των δύο χωρών για διαβουλεύσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η ένταση ανάμεσα σε Μπογκοτά και Κίτο περνά πλέον σε ακόμη πιο επικίνδυνη φάση.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

