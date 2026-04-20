Ιράν: Δεν θα συνεχίσουμε τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ αν δεν αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός

Το Ιράν δεν σκοπεύει, σε αυτό το στάδιο, να συμμετάσχει σε νέες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, μετέδωσε το βράδυ της Κυριακής η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB. Η εξέλιξη αυτή καταγράφηκε παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι στέλνει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν για να συνεχιστούν οι συνομιλίες με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης, τρεις ημέρες πριν από τη λήξη της κατάπαυσης του πυρός που έχουν κηρύξει οι δύο πλευρές.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, από την πλευρά του, σημείωσε ότι δεν υφίσταται «καμιά καθαρή προοπτική καρποφόρων διαπραγματεύσεων». Παράλληλα, άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών της Ισλαμικής Δημοκρατίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των συνομιλιών.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος είχε τεθεί επικεφαλής της αποστολής των διαπραγματευτών της Τεχεράνης στο Ισλαμαμπάντ κατά τον πρώτο γύρο, έκανε λόγο για «πολλές διαφωνίες». Με αυτή τη θέση, η Τεχεράνη έδειξε ότι το χάσμα με την Ουάσιγκτον παραμένει ανοιχτό και ουσιαστικό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα στείλει στο Πακιστάν τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε ηγηθεί και της αντιπροσωπείας της 11ης Απριλίου, όταν πραγματοποιήθηκαν οι τελικά άκαρπες διμερείς διαπραγματεύσεις. Μαζί του θα βρίσκονται ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Αναγγέλλοντας την άφιξή τους, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε μέσω Truth Social ότι προσφέρει «πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία» στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο ίδιος απείλησε εκ νέου ότι, σε περίπτωση άρνησης, οι ΗΠΑ «θα καταστρέψουν όλες τις ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις και όλες τις γέφυρες στο Ιράν».

Η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές αποτυπώθηκε και στις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατο ότι επιβάλλεται εκ νέου «ο αυστηρός έλεγχος» της περιοχής, ανακαλώντας την απόφαση της προηγούμενης ημέρας να ανοίξει ξανά το στενό, λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού, τον οποίο χαρακτήρισε «παράνομο και εγκληματικό».

Η Τεχεράνη ανέμενε, ανοίγοντας το στενό την Παρασκευή, ότι «οι ΗΠΑ θα ανταπέδιδαν (τη χειρονομία) αίροντας τον αποκλεισμό», σύμφωνα με τον Βάλι Νασρ, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο αμερικανικό πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς. Ωστόσο, η συνέχιση του αποκλεισμού ενίσχυσε την καχυποψία της ιρανικής πλευράς.

Ο ίδιος επισήμανε μέσω X ότι η συνέχιση του αποκλεισμού «δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να επιτείνει την υποψία του Ιράν» πως οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ δεν είναι παρά αμερικανικό δόλιο τέχνασμα «προτού εξαπολυθεί νέα στρατιωτική επίθεση». Με αυτή την αποτίμηση, ο αναλυτής περιέγραψε το βαρύ κλίμα που συνοδεύει κάθε νέα προσπάθεια επαφής.

Οι θέσεις των δύο πλευρών παραμένουν πολύ μακριά, ειδικά στο ζήτημα του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που βρίσκεται στον πυρήνα της σύγκρουσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν αποδέχθηκε να παραδώσει στις ΗΠΑ τις ποσότητες ουρανίου εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό, ζήτημα που θεωρείται κρίσιμο. Η Τεχεράνη, όμως, διέψευσε κατηγορηματικά αυτόν τον ισχυρισμό.

Έτσι, το διπλωματικό τοπίο παραμένει θολό και η προοπτική ουσιαστικής προσέγγισης δείχνει απομακρυσμένη. Παρά τις δημόσιες ανακοινώσεις και τις κινήσεις εντυπωσιασμού, οι πραγματικές διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένουν βαθιές και χωρίς ορατή λύση.