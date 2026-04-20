Βουλγαρία: Νικητής των εκλογών ο φιλορώσος Ράντεφ – Δεσμεύεται για «πραγματιστική προσέγγιση» στην ΕΕ

Ο κεντροαριστερός συνασπισμός «Προοδευτική Βουλγαρία» του φιλορώσου Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις κοινοβουλευτικές εκλογές της Κυριακής με 43%, με καταμετρημένο το 7% των ψήφων, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα. Την ίδια ώρα, τα exit polls που δημοσιοποιήθηκαν μετά το κλείσιμο της κάλπης επιβεβαίωσαν την επικράτηση του τέως προέδρου της Βουλγαρίας.

Η δημοσκόπηση της Trend Research Group κατέγραψε την «Προοδευτική Βουλγαρία», υπό τον Ράντεφ, στο 39,2%, έναντι 15,1% του κεντροδεξιού GERB του Μπόικο Μπορίσοφ. Παράλληλα, ένα δεύτερο exit poll, της εταιρείας Alpha Research, έδωσε στην «Προοδευτική Βουλγαρία» ποσοστό 37,5%, ενώ το GERB ακολούθησε με 16,2%.

Ο Ρούμεν Ράντεφ έστειλε από την πρώτη στιγμή μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαβουλεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης. «Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην οδηγηθούμε ξανά σε εκλογές», δήλωσε ο ηγέτης της νικήτριας «Προοδευτικής Βουλγαρίας», σύμφωνα με το Ράδιο Βουλγαρία, τον δημόσιο ραδιοφωνικό σταθμό της γειτονικής χώρας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ράντεφ υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται κυβερνητική ομαλότητα και σταθερή πορεία. «Είμαστε έτοιμοι για διάφορα σενάρια, ώστε η Βουλγαρία να αποκτήσει κανονική και σταθερή κυβέρνηση», προσέθεσε.

Ο ίδιος επιχείρησε να δώσει και το πολιτικό στίγμα της επόμενης ημέρας. Όπως ανέφερε, η Βουλγαρία θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία, αλλά με πιο πραγματιστική προσέγγιση. «Η Ευρώπη χρειάζεται κριτική σκέψη και πραγματισμό», υποστήριξε.

Ο Ράντεφ χαρακτήρισε, επίσης, τη νίκη της «Προοδευτικής Βουλγαρίας» ως «μια συμβολική νίκη της κοινωνίας απέναντι στη δυσπιστία προς την πολιτική». Σε ερώτηση για τις επόμενες κινήσεις του σχηματισμού του και για τη δικαστική μεταρρύθμιση, εμφανίστηκε κατηγορηματικός. «Έχουμε μια ολοκληρωμένη, πολύ λεπτομερώς διατυπωμένη αντίληψη για την αποδόμηση του ολιγαρχικού μοντέλου. Θα ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο», δήλωσε.

Την ίδια ώρα, στις Βρυξέλλες καταγράφεται προβληματισμός για τον ρόλο που ενδέχεται να διαδραματίσει ο Ράντεφ στο ευρωπαϊκό πεδίο. Σύμφωνα με την ανάλυση που συνοδεύει τα αποτελέσματα, υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να αποτελέσει έναν νέο «δούρειο ίππο» του Πούτιν, καλύπτοντας το κενό που άφησε ο Βίκτορ Όρμπαν μετά την πρόσφατη ήττα του στις εκλογές στην Ουγγαρία.

Από την πλευρά του, το GERB κράτησε σαφώς επιφυλακτική στάση απέναντι στο εκλογικό αποτέλεσμα. «Οι εκλογές καθορίζουν ποιος θα είναι πρώτος, αλλά οι διαπραγματεύσεις θα δείξουν ποιος θα κυβερνήσει. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, χρειάζεται υπομονή», σχολίασαν στελέχη του κόμματος σε ανάρτησή τους στο Facebook μετά τα πρώτα αποτελέσματα.

Ο Μπόικο Μπορίσοφ, κατά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε κυβερνητικούς συνασπισμούς. Παράλληλα, τόνισε ότι το GERB θα ασκήσει εποικοδομητική αντιπολίτευση σε ζητήματα γεωπολιτικής, όπως η άμυνα.

Παρά το καθαρό προβάδισμα της «Προοδευτικής Βουλγαρίας», η μεγάλη διαφορά από το GERB δεν αρκεί για τον σχηματισμό μονοκομματικής κυβέρνησης. Αυτό το δεδομένο καθιστά αναγκαίες τις διαπραγματεύσεις για πιθανές συμμαχίες, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα συνεχίζει να κινείται σε περιβάλλον πολιτικής αστάθειας.

Η εκλογική αναμέτρηση αυτή είναι η όγδοη μέσα σε πέντε χρόνια, γεγονός που αποτυπώνει το βάθος της πολιτικής ρευστότητας στη γειτονική χώρα. Την ίδια ώρα, η διαφθορά και η ανάσχεση της ακρίβειας, μετά και την είσοδο της Βουλγαρίας στο ευρώ πριν από τέσσερις μήνες, κυριάρχησαν στην προεκλογική ατζέντα.

Ο 62χρονος Ρούμεν Ράντεφ παραιτήθηκε τον Ιανουάριο από την προεδρία, προκειμένου να διεκδικήσει την πρωθυπουργία. Ο ίδιος χαρακτηρίζεται φιλορώσος και αντιευρωπαϊστής, ενώ κατά τη διάρκεια της προεδρικής του θητείας είχε αρνηθεί επανειλημμένα την παροχή βοήθειας προς την Ουκρανία και την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία. Έτσι, παρότι κατέγραψε καθαρό εκλογικό προβάδισμα, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει αν θα μπορέσει να μετατρέψει τη νίκη του σε βιώσιμη κυβερνητική λύση.