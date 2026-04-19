Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: «Είχαμε υποχρέωση να κερδίσουμε μετά τη νίκη της ΑΕΚ»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Πηγή: Intime

Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη νίκη με 2-0 επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και παρέμεινε στο -5 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, η οποία νωρίτερα επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-0. Μετά το τέλος του ντέρμπι, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και στάθηκε τόσο στην εικόνα του αγώνα όσο και στη συνέχεια της μάχης για τον τίτλο.

Ο Ισπανός τεχνικός υπογράμμισε ότι το παιχνίδι είχε ισορροπία στο πρώτο ημίχρονο, καθώς και οι δύο ομάδες δημιούργησαν ευκαιρίες. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε τις δικές του φάσεις, πέτυχε δύο γκολ πριν από την ανάπαυλα και έβαλε τις βάσεις για το τελικό αποτέλεσμα. Ο ίδιος επισήμανε ότι το δεύτερο γκολ έδωσε ηρεμία στην ομάδα του και καθόρισε τη συνέχεια του αγώνα.

Παράλληλα, ο Μεντιλίμπαρ ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του γνώριζε από την αρχή την κρισιμότητα της αναμέτρησης. Η νίκη της ΑΕΚ είχε αυξήσει την πίεση και ο Ολυμπιακός ήξερε ότι έπρεπε να απαντήσει, ώστε να παραμείνει μέσα στην κούρσα του πρωταθλήματος. Με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» έδειξε ότι η ομάδα του εξακολουθεί να πιστεύει στις πιθανότητές της.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε και οι δύο ομάδες ευκαιρίες. Σκοράραμε το γκολ και ήταν σημαντικό. Καταφέραμε να κάνουμε το 2-0 πριν το ημίχρονο και μας έδωσε ηρεμία για το υπόλοιπο ματς. Σκοράραμε πρώτοι και μετατρέψαμε τις ευκαιρίες σε γκολ, αυτό έκρινε το ματς.

Αυτό θέλαμε από την αρχή, τη νίκη, ξέραμε πως είχαμε υποχρέωση μετά τη νίκη της ΑΕΚ. Μένουν 4 ματς, αλλά νομίζουμε ότι υπάρχει το περιθώριο.

Ο Ολυμπιακός πάντα, στις στιγμές που χρειάζεται, δείχνει την κλάση του και τη δύναμή του. Αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα, ό,τι περνάει από το χέρι μας να το κάνουμε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μας κάνει τελικά καλό το κλάμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός στόχων τα έργα υποδομής στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΜΕΔΕ Portfolio – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητεί την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα

Infinite Machine Olto: Το «Cybertruck» των ηλεκτρικών ποδηλάτων που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
06:39 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Μονακό: Ηττήθηκε από την Βιλερμπάν πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό για την Euroleague

Η Μονακό γνώρισε την ήττα από τη Βιλερμπάν με 83-87 για την 27η αγωνιστική της γαλλικής λίγκας...
23:15 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Super League: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, στο -5 ο Ολυμπιακός – Η βαθμολογία και το πλήρες πρόγραμμα μέχρι το φινάλε των Playoffs

Η ΑΕΚ κυριάρχησε απέναντι στον ΠΑΟΚ και επικράτησε με 3-0 στην «Αγιά Σοφιά – Allwyn Arena». Η ...
22:58 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2: Πήρε το ντέρμπι και παραμένει στο… κόλπο του τίτλου

Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλο διπλό στη Λεωφόρο, καθώς νίκησε με 2-0 τον Παναθηναϊκό για τη 2η αγων...
22:41 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Νίκολιτς: «Συγχαρητήρια σε ποδοσφαιριστές και κόσμο, αλλά δεν τελειώσαμε ακόμη»

Να… προσγειώσει τους ποδοσφαιριστές του στο έδαφος, θέλησε ο Μάρκο Νίκολιτς, στις πρώτες...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης