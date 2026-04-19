Λιοσίων: Συγκλονίζει η μητέρα της 16χρονης που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Τα νέα βίντεο και το «πλούσιο» παρελθόν του οδηγού

Σοκ έχει προκαλέσει το τροχαίο με την παράσυρση της 16χρονης στην οδό Λιοσίων, με τις εικόνες από την στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης να κόβουν την ανάσα. Η άτυχη κοπέλα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ το μεσημέρι της Κυριακής συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής. Πρόκειται για έναν 16χρονο με καταγωγή από το Σουδάν, ενώ έχουν συλληφθεί ακόμη 3 άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Πώς έγινε το τροχαίο

Σχετικά με το χρονικό της υπόθεσης, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα συμβολή της οδού Λιοσίων, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα παρέσυρε την ανήλικη την ώρα που εκείνη επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα. Μετά την σύγκρουση ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής, οι οποίοι έπεσαν στο οδόστρωμα, δεν βοήθησαν την 16χρονη αλλά επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημα τους και εγκατέλειψαν το σημείο.

«Έπεσαν κάτω, σηκώθηκαν και έφυγαν. Δεν σταμάτησαν κι εγώ προσπάθησα να τους σταματήσω απλώς περνούσαν άλλα αυτοκίνητα από μπροστά και φοβήθηκα ότι θα γίνει άλλη ζημιά» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε εγκαταλελειμμένη και η μοτοσικλέτα, η οποία εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, που έχουν πάρει αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Η 16χρονη διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

«Θέλω να γίνει το παιδί μου καλά»

Η μητέρα της 16χρονης που βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της κόρης της στο νοσοκομείο ΚΑΤ ξέσπασε μιλώντας στον ΑΝΤ1. «Δεν μπορεί να λέει ο άλλος ψέματα και να φαίνεται μέσα από βίντεο η όλη κατάσταση. Για ‘μένα θα είναι ότι το παιδί μου να γίνει καλά και να βγει έξω. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα κανονιστούν από τους νόμους. Έχει περιοριστεί η αιμορραγία που είχε στο στομάχι, από εκεί το έχουμε αποκλείσει ως ένα σημείο όμως όταν θα αρχίσει να αποσυνδέεται από τα μηχανήματα δεν ξέρουμε πως μπορεί να αντιδράσει ο οργανισμός. Ή μπορεί να αργήσει, δηλαδή, να συνέλθει το παιδί ή μπορεί να έχουμε κάποια περαιτέρω αιμορραγία εσωτερική”.

Το κορίτσι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση διάρκειας τριών ωρών κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε αφαίρεση της σπλήνας και βρίσκεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Οι επόμενες 48 ώρες είναι κρίσιμες για την πορεία της υγείας της.

«Δεν πρόκειται να φύγω από το παιδί μου, δεν πρόκειται να φύγω, θα είμαι εδώ βράχος, ακόμα και να πέσω κάτω, δεν έχω όρεξη ούτε να φάω ούτε να πιώ αρκεί να το δω και να το δω να συνέρχεται, ζω μόνο για τα παιδιά μου» πρόσθεσε ακόμη η μητέρα της 16χρονης.

«Είδα το παιδί μου να εξαφανίζεται και να φεύγει σαν πανί ενώ περπατάει στον δρόμο. Παρατάμε στο έλεος μία ζωή, αφαιρούμε στην ουσία μία ζωή, κι ο κύριος αυτός τι κάνει; Μια μάνα αυτή τη στιγμή να βλέπει το παιδί της να φεύγει σαν ένα πανί και να εξαφανίζεται από το πουθενά ενώ περπατάει στον δρόμο, δηλαδή είναι σαν να πήγε ο συγκεκριμένος άνθρωπος επί τούτου για να κάνει αυτό το πράγμα. Είδα το βίντεο κι έπαθα σοκ, στην κυριολεξία έπαθα σοκ. Λυπάμαι πάρα πολύ που ζω εδώ και είμαι Ελληνίδα, αυτό έχω να πω» είπε στο STAR η μητέρα της 16χρονης.

Νέα βίντεο από το τροχαίο

Σεσημασμένος για ναρκωτικά, ασέλγεια και απειλή ο 16χρονος οδηγός

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο οδηγός της μηχανής που συνελήφθη είναι ένας 16χρονος με καταγωγή από το Σουδάν. Όταν εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, φέρεται να τους είπε ότι πήγαινε στο τμήμα για να παραδοθεί. Όπως έγραψε το enikos.gr, ήταν θέμα χρόνου η σύλληψή του καθώς είχε ταυτοποιηθεί και είχε σφίξει ο κλοιός γύρω του.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του ο 16χρονος έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν, καθώς έχει εμπλακεί σε υποθέσεις ναρκωτικών και είναι σεσημασμένος για ασέλγεια και απειλή. Επίσης δεν έχει δίπλωμα οδήγησης.

Τρεις ακόμη συλλήψεις

Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη σε ακόμη τρεις συλλήψεις για το τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 18 Μαρτίου στην οδό Λιοσίων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ συνελήφθη η 20χρονη ιδιοκτήτρια της μηχανής η οποία πήγε δύο ώρες μετά το τροχαίο στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης όπου έκανε ψευδή κατάθεση πως η μοτοσυκλέτα της είχε δήθεν κλαπεί, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει τις αρχές.

Παράλληλα η 20χρονη υπέδειξε έναν συνομήλικό της, με τον οποίο πήγαν μαζί στο τμήμα, ως διαχειριστή της μηχανής ο οποίος και συνελήφθη. Οι αστυνομικοί εντόπισαν αντιφάσεις στις καταθέσεις τους, γι’ αυτό και τους πέρασαν χειροπέδες για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία και υπόθαλψη εγκληματία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 20χρονη ισχυρίστηκε ακόμη στους αστυνομικούς ότι είχε νοικιάσει τη μηχανή στον οδηγό έναντι 300 ευρώ, προκειμένου να τη χρησιμοποιεί για διανομές.

Τέλος συνελήφθη και ένας 22χρονος που μετέβη αργά το βράδυ του Σαββάτου στο Αστυνομικό τμήμα και παραδέχθηκε ότι ήταν συνοδηγός της μηχανής, που ενεπλάκη στο ατύχημα, ενώ υπέδειξε στους αστυνομικούς ποιος οδηγούσε τη μηχανή και έτσι ξεκίνησαν οι αναζητήσεις.

Ποινικές διώξεις στους συλληφθέντες

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη στον συνεπιβάτη για τα κακουργήματα της εγκατάλειψης σε τροχαίο από κοινού με οδηγό, ο οποίος έχει εμπλακεί σε ατύχημα που προκύπτει κίνδυνος για ζωή και σωματική βλάβη από υπόχρεο.

Στους δυο 20χρονους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα πλημμελήματα της απόπειρας παρεμπόδισης δικαιοσύνης και της ψευδούς κατάθεσης. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες μέρες.

Ο οδηγός της μηχανής θα οδηγηθεί τη Δευτέρας ενώπιον του εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα (19-4-2026) 16χρονος οδηγός δικύκλου, ο οποίος απογευματινές ώρες χθες, Κυριακή 18 Απριλίου 2026, παρέσυρε, τραυματίζοντας σοβαρά, και εγκατέλειψε 16χρονη πεζή, στην οδό Λιοσίων στο κέντρο της Αθήνας.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής και παράβαση του άρθρου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορά στη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος.

Επιπλέον, βραδινές ώρες χθες συνελήφθησαν, -3- εμπλεκόμενοι ημεδαποί, 20χρονη, 20χρονος και 22χρονος, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία, παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής και παράβαση του άρθρου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορά στη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 18-4-2026, μοτοσυκλέτα, με δύο επιβαίνοντες, κινούμενη στην οδό Λιοσίων παρέσυρε και εγκατέλειψε σοβαρά τραυματισμένη 16χρονη πεζή, η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Αργότερα, σε αστυνομική υπηρεσία προσήλθε η 20χρονη ιδιοκτήτρια του επίμαχου δικύκλου, δηλώνοντας ότι το όχημα είχε κλαπεί, καθώς και ο 20χρονος, που φέρεται να του είχε παραχωρηθεί το δίκυκλο, επιχειρώντας από κοινού να αποκρύψουν την ταυτότητα του εμπλεκόμενου στο συμβάν οδηγού.

Στο πλαίσιο προανακριτικής έρευνας της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, κατόπιν αξιοποίησης μαρτυρικών καταθέσεων και πληροφοριακών δεδομένων, ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν ο 16χρονος οδηγός και ο 22χρονος συνεπιβάτης του δικύκλου.

Σημειώνεται ότι ο 16χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχη».