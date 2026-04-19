Λιοσίων: «Είναι διασωληνωμένη, οι γιατροί δεν μπορούν να πουν κάτι» λέει ο πατέρας της 16χρονης – Σεσημασμένος ο ανήλικος οδηγός

Για την κατάσταση της υγείας της κόρης του μίλησε ο πατέρας της 16χρονης κοπέλας, η οποία το απόγευμα του Σαββάτου παρασύρθηκε από μηχανή στην Λιοσίων. Σημειώνεται ότι ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατάλειψε την 16χρονη συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ στην Πατησίων.

«Το παιδί είναι διασωληνωμένο. Της έκαναν αφαίρεση σπλήνας χθες, μπήκε χειρουργείο. Πάνω στο κεφάλι, στο μέτωπο και αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένο στην εντατική, στο ΚΑΤ. Ακόμη οι γιατροί δεν μπορούν να πουν κάτι. Είναι το πρώτο 24ωρο, το οποίο είναι κρίσιμο» ανέφερε ο πατέρας της 16χρονης μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

Σεσημασμένος για ναρκωτικά, ασέλγεια και απειλή ο 16χρονος οδηγός

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο οδηγός της μηχανής που συνελήφθη είναι ένας 16χρονος με καταγωγή από το Σουδάν. Όταν εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, φέρεται να τους είπε ότι πήγαινε στο τμήμα για να παραδοθεί. Νωρίτερα το enikos.gr έγραφε ότι ήταν θέμα χρόνου η σύλληψή του καθώς είχε ταυτοποιηθεί και είχε σφίξει ο κλοιός γύρω του.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του ο 16χρονος έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν. Σύμφωνα με το MEGA, έχει εμπλακεί σε υποθέσεις ναρκωτικών και είναι σεσημασμένος για ασέλγεια και απειλή. Επίσης δεν έχει δίπλωμα οδήγησης.

Τρεις ακόμη συλλήψεις

Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη σε ακόμη τρεις συλλήψεις για το τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 18 Μαρτίου στην οδό Λιοσίων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ συνελήφθη η 20χρονη ιδιοκτήτρια της μηχανής η οποία πήγε δύο ώρες μετά το τροχαίο στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης όπου έκανε ψευδή κατάθεση πως η μοτοσυκλέτα της είχε δήθεν κλαπεί, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει τις αρχές.

Η 20χρονη νοίκιαζε τη μηχανή στον οδηγό

Παράλληλα η 20χρονη υπέδειξε έναν συνομήλικό της, με τον οποίο πήγαν μαζί στο τμήμα, ως διαχειριστή της μηχανής ο οποίος και συνελήφθη. Οι αστυνομικοί εντόπισαν αντιφάσεις στις καταθέσεις τους, γι’ αυτό και τους πέρασαν χειροπέδες για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία και υπόθαλψη εγκληματία.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η 20χρονη ισχυρίστηκε ακόμη στους αστυνομικούς ότι είχε νοικιάσει τη μηχανή στον οδηγό έναντι 300 ευρώ, προκειμένου να τη χρησιμοποιεί για διανομές.

Τέλος συνελήφθη και ένας 22χρονος που μετέβη αργά το βράδυ του Σαββάτου στο Αστυνομικό τμήμα και παραδέχθηκε ότι ήταν συνοδηγός της μηχανής, που ενεπλάκη στο ατύχημα, ενώ υπέδειξε στους αστυνομικούς ποιος οδηγούσε τη μηχανή και έτσι ξεκίνησαν οι αναζητήσεις.

Πώς έγινε το τροχαίο

Σχετικά με το χρονικό της υπόθεσης, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα συμβολή της οδού Λιοσίων, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα παρέσυρε την ανήλικη την ώρα που εκείνη επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα. Μετά την σύγκρουση ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής, οι οποίοι έπεσαν στο οδόστρωμα, δεν βοήθησαν την 16χρονη αλλά επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημα τους και εγκατέλειψαν το σημείο.

Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε εγκαταλελειμμένη και η μοτοσικλέτα, η οποία εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, που έχουν πάρει αποτυπώματα και γενετικό υλικό.

Η 16χρονη διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.