Καρέ – καρέ άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου από μοτοσικλετιστή στο Ίλιον – Γιατί ήρθαν στα χέρια – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Απρόσμενη τροπή πήρε ένα τροχαίο ατύχημα στο Ίλιον, όπου υπήρξαν όμως μόνο υλικές ζημιές. Ξέσπασε καβγάς και οδηγός μοτοσικλέτας ξυλοκόπησε άγρια οδηγό λεωφορείου, όπως δείχνει το βίντεο του Mega.

Ο δικυκλιστής αρχίζει και χτυπά με μανία τον οδηγό του λεωφορείου στο κεφάλι.

«Κατέβηκα στη στάση να αποβιβάσω τον κόσμο και έρχεται ένας άνθρωπος και μου λέει φύγε, δες τι μου έκανες.

Λέω, φίλε δεν σου έκανα τίποτα, είχα 30 άτομα μέσα. Του λέω μπορείς να ρωτήσεις όποιον θες.

Μου ριξες το μηχανάκι.

Του λέω εγώ δεν σου ριξα τίποτα. Κατέβηκα κάτω να μου υποδείξει το σημείο και άρχισε να μου ρίχνει μπουνιές.

Μέσα σε λίγα λεπτά φτάνουν περιπολικό της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μεταφέρει τον οδηγό του λεωφορείου στο ΚΑΤ με τραύματα στο κεφάλι.

Ο οδηγός της μηχανής συλλαμβάνεται.

Είναι ένα από τα δεκάδες περιστατικά βίας μεταξύ οδηγών στους δρόμους της Αθήνας.

Σύμφωνα πάντως με τους κατοίκους στο σημείο που έγινε η συμπλοκή, πρόκειται για μία διασταύρωση, συμβαίνουν συχνά τροχαία.

Όπως λέει περίοικος, στη διασταύρωση οι οδηγοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν για το ποιος στρίβει πρώτος.

Το σημείο δεν έχει φανάρι.

Η οδός Ιδομενέως θεωρείται η πιο επικίνδυνη στην περιοχή.