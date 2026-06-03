Καρέ – καρέ άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου από μοτοσικλετιστή στο Ίλιον – Γιατί ήρθαν στα χέρια – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας οδηγός λεωφορείου δέχθηκε άγρια επίθεση και ξυλοδαρμό από μοτοσικλετιστή στο Ίλιον, μετά από τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο, οδήγησε στον τραυματισμό του οδηγού του λεωφορείου και τη σύλληψη του δράστη

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου από μοτοσικλετιστή σημειώθηκε στο Ίλιον, μετά από τροχαίο ατύχημα με υλικές μόνο ζημιές.
  • Ο δικυκλιστής άρχισε να χτυπά με μανία τον οδηγό του λεωφορείου στο κεφάλι, ισχυριζόμενος «Μου ριξες το μηχανάκι».
  • Ο οδηγός του λεωφορείου μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα στο κεφάλι, ενώ ο δικυκλιστής συνελήφθη. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε διασταύρωση στο Ίλιον που θεωρείται επικίνδυνη και δεν έχει φανάρι.

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Απρόσμενη τροπή πήρε ένα τροχαίο ατύχημα στο Ίλιον, όπου υπήρξαν όμως μόνο υλικές ζημιές. Ξέσπασε καβγάς και οδηγός μοτοσικλέτας ξυλοκόπησε άγρια οδηγό λεωφορείου, όπως δείχνει το βίντεο του Mega.

Ο δικυκλιστής αρχίζει και χτυπά με μανία τον οδηγό του λεωφορείου στο κεφάλι.

«Κατέβηκα στη στάση να αποβιβάσω τον κόσμο και έρχεται ένας άνθρωπος και μου λέει φύγε, δες τι μου έκανες.

Λέω, φίλε δεν σου έκανα τίποτα, είχα 30 άτομα μέσα. Του λέω μπορείς να ρωτήσεις όποιον θες.

Μου ριξες το μηχανάκι.

Του λέω εγώ δεν σου ριξα τίποτα. Κατέβηκα κάτω να μου υποδείξει το σημείο και άρχισε να μου ρίχνει μπουνιές.

Μέσα σε λίγα λεπτά φτάνουν περιπολικό της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μεταφέρει τον οδηγό του λεωφορείου στο ΚΑΤ με τραύματα στο κεφάλι.

Ο οδηγός της μηχανής συλλαμβάνεται.

Είναι ένα από τα δεκάδες περιστατικά βίας μεταξύ οδηγών στους δρόμους της Αθήνας.

Σύμφωνα πάντως με τους κατοίκους στο σημείο που έγινε η συμπλοκή, πρόκειται για μία διασταύρωση, συμβαίνουν συχνά τροχαία.

Όπως λέει περίοικος, στη διασταύρωση οι οδηγοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν για το ποιος στρίβει πρώτος.

Το σημείο δεν έχει φανάρι.

Η οδός Ιδομενέως θεωρείται η πιο επικίνδυνη στην περιοχή.

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