Λιοσίων: Τρεις συλλήψεις για το τροχαίο με την παράσυρση της 16χρονης

Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις για το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Λιοσίων, κατά το οποίο μία μοτοσικλέτα παρέσυρε και τραυμάτισε βαριά μία 16χρονη και στη συνέχεια την εγκατέλειψε. Οι Αρχές αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό από καταστήματα της περιοχής και εντόπισαν τον αριθμό κυκλοφορίας της μηχανής.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας και ένας από τους δύο αναβάτες, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι αστυνομικοί συνέδεσαν τα στοιχεία του οχήματος με το περιστατικό και προχώρησαν στις σχετικές ενέργειες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

Το τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 18:00, κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας. Η σύγκρουση της μοτοσικλέτας με την ανήλικη ήταν σφοδρή, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο τη στιγμή του ατυχήματος. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας δεν σταμάτησε και εγκατέλειψε την τραυματισμένη κοπέλα, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Το βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το Star δείχνει την ανήλικη να επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο, αφού προηγουμένως έχει ελέγξει την κυκλοφορία. Την ίδια στιγμή, η μοτοσικλέτα με δύο επιβαίνοντες την παρασύρει και την εκτοξεύει σε απόσταση περίπου 30 έως 40 μέτρων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της μετά τη σύγκρουση και οι δύο επιβαίνοντες έπεσαν στο οδόστρωμα. Ωστόσο, οι ίδιοι σηκώθηκαν αμέσως και εγκατέλειψαν το σημείο, χωρίς να προσφέρουν βοήθεια στην τραυματισμένη ανήλικη.

Η 16χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, καθώς φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας της ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.