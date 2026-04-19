«Ο εχθρός είναι στρατηγικά ηττημένος»: Διάγγελμα Γκαλιμπάφ με επίκεντρο το Ορμούζ

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

Ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, διατύπωσε σαφές μήνυμα πολιτικής και στρατηγικής υπεροχής σε τηλεοπτικό διάγγελμα εθνικής εμβέλειας. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτυχαν στους στόχους τους, ενώ το Ιράν διατηρεί τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι μια συμφωνία παραμένει μακριά.

Ο Γκαλιμπάφ δήλωσε: «Είμαστε νικητές στο πεδίο της μάχης», αποδίδοντας στο Ιράν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Στη συνέχεια, ο ίδιος ανέφερε: «Ο εχθρός είναι στρατηγικά πίσω μας και έχει ηττηθεί», ενώ συμπλήρωσε: «Δεν έχουμε καταστρέψει τον εχθρό, εξακολουθούν να έχουν χρήματα και όπλα, αλλά έχουν ηττηθεί στη στρατηγική τους εναντίον μας».

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής αναφέρθηκε και στην κατάπαυση του πυρός, συνδέοντας την απόφαση με την ικανοποίηση των ιρανικών αιτημάτων. Ο ίδιος δήλωσε: «Αν αποδεχτήκαμε την κατάπαυση του πυρός, ήταν επειδή αποδέχτηκαν τα αιτήματά μας», αναφερόμενος στην εκεχειρία που εκπνέει την ερχόμενη Τετάρτη. Παράλληλα, ο ίδιος δεν διευκρίνισε αν θα συνεχιστούν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ τη Δευτέρα, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα η Τεχεράνη.

Ο Γκαλιμπάφ προσέγγισε τη διαπραγμάτευση ως εργαλείο πίεσης και συνέχισης της αντιπαράθεσης. Ο ίδιος υπογράμμισε: «Κάθε προσπάθεια του εχθρού ήταν να μας επιβάλει τις απαιτήσεις του, οπότε εδώ είναι που η διαπραγμάτευση αποτελεί μέθοδο αγώνα».

Την ίδια στιγμή, ο ίδιος και η αντιπροσωπεία του πραγματοποίησαν κεκλεισμένων των θυρών επαφές στην Ισλαμαμπάντ με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, στις 11 Απριλίου. Οι επαφές αυτές αποτελούν τις υψηλότερου επιπέδου ιρανο-αμερικανικές σχέσεις από την περίοδο πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Παράλληλα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι έχει επαναφέρει «αυστηρό έλεγχο» στο Στενό του Ορμούζ, ανακαλώντας προηγούμενη θέση περί πλήρους λειτουργίας της ναυτικής οδού. Η Τεχεράνη απέδωσε την αλλαγή αυτή στον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

