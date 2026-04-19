Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Η Άννα Βίσση θα «σπάσει» το ρεκόρ του Γιώργου Νταλάρα από το 1983

Σταύρος Ιωακείμ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Άννα Βίσση

Η Άννα Βίσση ετοιμάζει μία μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ τον Σεπτέμβριο και διεκδικεί το ιστορικό ρεκόρ προσέλευσης στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον του κοινού καταγράφει ήδη υψηλά επίπεδα, καθώς έχουν πουληθεί περισσότερα από 75.000 εισιτήρια μέσα σε μόλις 48 ώρες. Το γεγονός αυτό φέρνει σε άμεση σύγκριση τη συναυλία με το ρεκόρ που κατέχει από το 1983 ο Γιώργος Νταλάρας.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός Ποσειδώνας Γιαννόπουλος σχολιάζει τη δυναμική της συναυλίας μέσα από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του Open και αναλύει τα δεδομένα της εποχής. Ο ίδιος επισημαίνει ότι οι συνθήκες διεξαγωγής συναυλιών έχουν αλλάξει σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν, κάτι που επηρεάζει και τη σύγκριση των αριθμών.

«Ο Γιώργος Νταλάρας κατέχει το ρεκόρ 43 χρόνια. Αν θυμάμαι καλά ήταν το ’83 που γέμισε δύο φορές το Ολυμπιακό Στάδιο. Βέβαια, να λέμε για τους νεότερους ότι μιλάμε για άλλες συνθήκες τότε. Η χωρητικότητα του Ολυμπιακού Σταδίου στις κερκίδες είναι 80.000. Τότε δεν υπήρχε τεχνικά δυνατότητα και ήταν και επίφοβο να γεμίζουν τον αγωνιστικό χώρο, την αρένα που λέμε. Γιατί τα τεχνικά μέσα, τα ηχητικά, τα φωτιστικά ήταν τέτοια που μπορεί να υπήρχε και κίνδυνος. Υπήρχε πολύ καλώδιο, δεν υπήρχαν ασύρματα μικρόφωνα. Ήταν οι κερκίδες 80.000, το έκανε δύο φορές ο Νταλάρας το ’83 και απ’ ό,τι φαίνεται η Άννα θα σπάσει 43 χρόνια μετά το ρεκόρ του πρώην αγαπημένου της», σχολιάζει ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

Η συζήτηση επεκτείνεται και στην πορεία της Άννας Βίσση, με τον ίδιο να απορρίπτει την άποψη ότι η καλλιτέχνιδα επανήλθε πρόσφατα στην επικαιρότητα. Ο ίδιος τονίζει τη σταθερή παρουσία της στον χώρο της μουσικής και αποδίδει την πρόσφατη δυναμική σε στοχευμένες επιλογές.

«Θέλω να πω και κάτι. Επειδή ακούω διάφορους άσχετους να λένε ότι αναστήθηκε μέσα από αυτό, εγώ είμαι στη δουλειά απ’ το ’88. Έχω μπει στη δουλειά απ’ το ’88. Δεν θυμάμαι ποτέ την Άννα Βίσση να είναι ποτέ στα κάτω της. Δεν ήταν ποτέ στα κάτω της. Απλά τη δεκαετία, την τελευταία, μέσω του Hotel Ερμού και όλο αυτό το concept, κατάφερε να κάνει ένα καταπληκτικό revival», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος σχολιάζει και τις αντιδράσεις για τις τιμές των εισιτηρίων, υποστηρίζοντας ότι αυτές κινούνται σε λογικά επίπεδα, δεδομένου του μεγέθους της παραγωγής και της ζήτησης που καταγράφεται.

«Εντάξει, είναι σχετικά λογικές τιμές, όταν πρόκειται να γίνει μία υπερπαραγωγή. Απ’ ό,τι ακούμε… ένα το κρατούμενο. Υπάρχει ένα κοινό, το οποίο είναι πολύ… του ”πουλάω μούρη”. Αυτό το κοινό λοιπόν που ”πουλάει μούρη”, ορθώς θα το τιμολογήσεις να πληρώσει 470 ή ό,τι είναι. Θέλω να σου πω ότι τα υψηλά εισιτήρια μου φάνηκαν κι αυτά λογικά».

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
15:55 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Άγιος έρωτας: Ο Λεωνίδας μαθαίνει ότι ο μικρός Κυριάκος είναι εγγονός του

Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς “Άγιος Έρωτας” από Δε...
12:16 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια: Η Άντζελα πιάνει δουλειά στο Πόρτο Λεόνε

Αυτή την εβδομάδα οι εξελίξεις στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» φέρνουν ν...
10:04 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

J2US: Το ζευγάρι που αποχώρησε και η μεγάλη αλλαγή που ανακοίνωσε ο Νίκος Κοκλώνης για το επόμενο live

Με λάμψη, δυνατές εμφανίσεις και ανατροπές ολοκληρώθηκε ακόμη μια βραδιά για το J2US. Στο 8ο κ...
09:53 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

«Από Ήλιο σε Ήλιο»: Η Άννα γνωρίζει για τον Μανώλη και την Κατερινέτα και όλα αλλάζουν δραματικά

Το συναρπαστικό ταξίδι στη Σέριφο των αρχών του 20ού αιώνα συνεχίζεται μέσα από τα νέα επεισόδ...
MUST READ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης