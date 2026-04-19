Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Η Άννα Βίσση θα «σπάσει» το ρεκόρ του Γιώργου Νταλάρα από το 1983

Η Άννα Βίσση ετοιμάζει μία μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ τον Σεπτέμβριο και διεκδικεί το ιστορικό ρεκόρ προσέλευσης στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον του κοινού καταγράφει ήδη υψηλά επίπεδα, καθώς έχουν πουληθεί περισσότερα από 75.000 εισιτήρια μέσα σε μόλις 48 ώρες. Το γεγονός αυτό φέρνει σε άμεση σύγκριση τη συναυλία με το ρεκόρ που κατέχει από το 1983 ο Γιώργος Νταλάρας.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός Ποσειδώνας Γιαννόπουλος σχολιάζει τη δυναμική της συναυλίας μέσα από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του Open και αναλύει τα δεδομένα της εποχής. Ο ίδιος επισημαίνει ότι οι συνθήκες διεξαγωγής συναυλιών έχουν αλλάξει σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν, κάτι που επηρεάζει και τη σύγκριση των αριθμών.

«Ο Γιώργος Νταλάρας κατέχει το ρεκόρ 43 χρόνια. Αν θυμάμαι καλά ήταν το ’83 που γέμισε δύο φορές το Ολυμπιακό Στάδιο. Βέβαια, να λέμε για τους νεότερους ότι μιλάμε για άλλες συνθήκες τότε. Η χωρητικότητα του Ολυμπιακού Σταδίου στις κερκίδες είναι 80.000. Τότε δεν υπήρχε τεχνικά δυνατότητα και ήταν και επίφοβο να γεμίζουν τον αγωνιστικό χώρο, την αρένα που λέμε. Γιατί τα τεχνικά μέσα, τα ηχητικά, τα φωτιστικά ήταν τέτοια που μπορεί να υπήρχε και κίνδυνος. Υπήρχε πολύ καλώδιο, δεν υπήρχαν ασύρματα μικρόφωνα. Ήταν οι κερκίδες 80.000, το έκανε δύο φορές ο Νταλάρας το ’83 και απ’ ό,τι φαίνεται η Άννα θα σπάσει 43 χρόνια μετά το ρεκόρ του πρώην αγαπημένου της», σχολιάζει ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

Η συζήτηση επεκτείνεται και στην πορεία της Άννας Βίσση, με τον ίδιο να απορρίπτει την άποψη ότι η καλλιτέχνιδα επανήλθε πρόσφατα στην επικαιρότητα. Ο ίδιος τονίζει τη σταθερή παρουσία της στον χώρο της μουσικής και αποδίδει την πρόσφατη δυναμική σε στοχευμένες επιλογές.

«Θέλω να πω και κάτι. Επειδή ακούω διάφορους άσχετους να λένε ότι αναστήθηκε μέσα από αυτό, εγώ είμαι στη δουλειά απ’ το ’88. Έχω μπει στη δουλειά απ’ το ’88. Δεν θυμάμαι ποτέ την Άννα Βίσση να είναι ποτέ στα κάτω της. Δεν ήταν ποτέ στα κάτω της. Απλά τη δεκαετία, την τελευταία, μέσω του Hotel Ερμού και όλο αυτό το concept, κατάφερε να κάνει ένα καταπληκτικό revival», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος σχολιάζει και τις αντιδράσεις για τις τιμές των εισιτηρίων, υποστηρίζοντας ότι αυτές κινούνται σε λογικά επίπεδα, δεδομένου του μεγέθους της παραγωγής και της ζήτησης που καταγράφεται.

«Εντάξει, είναι σχετικά λογικές τιμές, όταν πρόκειται να γίνει μία υπερπαραγωγή. Απ’ ό,τι ακούμε… ένα το κρατούμενο. Υπάρχει ένα κοινό, το οποίο είναι πολύ… του ”πουλάω μούρη”. Αυτό το κοινό λοιπόν που ”πουλάει μούρη”, ορθώς θα το τιμολογήσεις να πληρώσει 470 ή ό,τι είναι. Θέλω να σου πω ότι τα υψηλά εισιτήρια μου φάνηκαν κι αυτά λογικά».