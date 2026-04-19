Moments: Η συγκινητική παρέμβαση του Αντώνη Ρέμου – Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Στην πιο δύσκολη φάση της ζωής του…»

Η Ζέτα Μακρυπούλια παρουσίασε ένα ακόμη επεισόδιο της εκπομπής «Moments» στον ΑΝΤ1, το βράδυ του Σαββάτου, με καλεσμένο τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Η εκπομπή φιλοξένησε μια ιδιαίτερη στιγμή, καθώς ο Αντώνης Ρέμος παρενέβη μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος και προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στο πλατό.

Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε με λόγια αγάπης για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και ανέδειξε τη βαθιά φιλία που τους συνδέει. «Ξέρω ότι μ’ αγαπάει πάρα πολύ και τον αγαπάω πάρα πολύ και ξέρει ότι, όταν χρειαστεί πραγματικά ο ένας τον άλλον, είναι εκεί. Ο Γρηγόρης θα δώσει πραγματικά μάχη για τους φίλους του, για τους ανθρώπους που αγαπάει», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο γνωστός τραγουδιστής πρόσθεσε: «Αυτά είχα να σου πω. Έχεις εκεί ούτως ή άλλως μια υπέροχη παρέα, που είναι η Ζέτα. Γνωριζόμαστε άλλωστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σε προσωπικό επίπεδο όλοι μαζί. Να περάσετε ωραία, Ζέτα μου καλή επιτυχία στην καινούργια σου εκπομπή. Γρηγόρη μου, εγώ είμαι πάντα εδώ και σ’ αγαπώ πολύ».

Η Ζέτα Μακρυπούλια αντέδρασε άμεσα από το πλατό και ευχαρίστησε τον τραγουδιστή για την παρέμβασή του. «Σ’ ευχαριστούμε Αντώνη, σ’ ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ», ανέφερε η παρουσιάστρια.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου πήρε στη συνέχεια τον λόγο και αναφέρθηκε σε προσωπικές στιγμές που έχει ζήσει με τον Αντώνη Ρέμο. «Έχουμε περάσει μαζί όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια. Έχω βρεθεί κοντά του σε πολύ δύσκολες στιγμές που είχε περάσει, τότε με τα αθλητικά και όλα αυτά, προσπάθησα να του συμπαρασταθώ», δήλωσε.

Ο ίδιος αποκάλυψε και ένα περιστατικό από την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του: «Στην πιο δύσκολη φάση της ζωής του, θεωρώ, όταν του είπα “είμαι δίπλα σου, ό,τι έχω μαζέψει από οικονομίες παρ’ τες”, μου είπε…. φίλε, έτσι κι αλλιώς εγώ έμπλεξα με όλη αυτή την ιστορία, δεν θέλω να σε βάλω σ’ αυτή τη φάση, σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θέλω ούτε ένα ευρώ».

Η Ζέτα Μακρυπούλια σχολίασε τη στάση του καλεσμένου της και υπογράμμισε τη σημασία της αμοιβαίας στήριξης. «Έ, έτσι λίγο που τον ξέρω, πιστεύω ότι θα έκανε το ίδιο και για σένα. Αυτό κατάλαβα και γω», σημείωσε, πριν συνεχιστεί κανονικά η ροή της εκπομπής.