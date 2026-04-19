Moments: Η συγκινητική παρέμβαση του Αντώνη Ρέμου – Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Στην πιο δύσκολη φάση της ζωής του…»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Η Ζέτα Μακρυπούλια παρουσίασε ένα ακόμη επεισόδιο της εκπομπής «Moments» στον ΑΝΤ1, το βράδυ του Σαββάτου, με καλεσμένο τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Η εκπομπή φιλοξένησε μια ιδιαίτερη στιγμή, καθώς ο Αντώνης Ρέμος παρενέβη μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος και προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στο πλατό.

Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε με λόγια αγάπης για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και ανέδειξε τη βαθιά φιλία που τους συνδέει. «Ξέρω ότι μ’ αγαπάει πάρα πολύ και τον αγαπάω πάρα πολύ και ξέρει ότι, όταν χρειαστεί πραγματικά ο ένας τον άλλον, είναι εκεί. Ο Γρηγόρης θα δώσει πραγματικά μάχη για τους φίλους του, για τους ανθρώπους που αγαπάει», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο γνωστός τραγουδιστής πρόσθεσε: «Αυτά είχα να σου πω. Έχεις εκεί ούτως ή άλλως μια υπέροχη παρέα, που είναι η Ζέτα. Γνωριζόμαστε άλλωστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σε προσωπικό επίπεδο όλοι μαζί. Να περάσετε ωραία, Ζέτα μου καλή επιτυχία στην καινούργια σου εκπομπή. Γρηγόρη μου, εγώ είμαι πάντα εδώ και σ’ αγαπώ πολύ».

Η Ζέτα Μακρυπούλια αντέδρασε άμεσα από το πλατό και ευχαρίστησε τον τραγουδιστή για την παρέμβασή του. «Σ’ ευχαριστούμε Αντώνη, σ’ ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ», ανέφερε η παρουσιάστρια.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου πήρε στη συνέχεια τον λόγο και αναφέρθηκε σε προσωπικές στιγμές που έχει ζήσει με τον Αντώνη Ρέμο. «Έχουμε περάσει μαζί όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια. Έχω βρεθεί κοντά του σε πολύ δύσκολες στιγμές που είχε περάσει, τότε με τα αθλητικά και όλα αυτά, προσπάθησα να του συμπαρασταθώ», δήλωσε.

Ο ίδιος αποκάλυψε και ένα περιστατικό από την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του: «Στην πιο δύσκολη φάση της ζωής του, θεωρώ, όταν του είπα “είμαι δίπλα σου, ό,τι έχω μαζέψει από οικονομίες παρ’ τες”, μου είπε…. φίλε, έτσι κι αλλιώς εγώ έμπλεξα με όλη αυτή την ιστορία, δεν θέλω να σε βάλω σ’ αυτή τη φάση, σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θέλω ούτε ένα ευρώ».

Η Ζέτα Μακρυπούλια σχολίασε τη στάση του καλεσμένου της και υπογράμμισε τη σημασία της αμοιβαίας στήριξης. «Έ, έτσι λίγο που τον ξέρω, πιστεύω ότι θα έκανε το ίδιο και για σένα. Αυτό κατάλαβα και γω», σημείωσε, πριν συνεχιστεί κανονικά η ροή της εκπομπής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
15:55 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Άγιος έρωτας: Ο Λεωνίδας μαθαίνει ότι ο μικρός Κυριάκος είναι εγγονός του

Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς “Άγιος Έρωτας” από Δε...
12:16 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια: Η Άντζελα πιάνει δουλειά στο Πόρτο Λεόνε

Αυτή την εβδομάδα οι εξελίξεις στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» φέρνουν ν...
10:04 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

J2US: Το ζευγάρι που αποχώρησε και η μεγάλη αλλαγή που ανακοίνωσε ο Νίκος Κοκλώνης για το επόμενο live

Με λάμψη, δυνατές εμφανίσεις και ανατροπές ολοκληρώθηκε ακόμη μια βραδιά για το J2US. Στο 8ο κ...
09:53 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

«Από Ήλιο σε Ήλιο»: Η Άννα γνωρίζει για τον Μανώλη και την Κατερινέτα και όλα αλλάζουν δραματικά

Το συναρπαστικό ταξίδι στη Σέριφο των αρχών του 20ού αιώνα συνεχίζεται μέσα από τα νέα επεισόδ...
MUST READ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης