Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλλό – Αναφορές για εγκλωβισμένο άτομο

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη στον Κορυδαλλό, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Σάμου. Υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις και έναν εγκλωβισμένο άνθρωπο, ενώ πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή.

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Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλλό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Σάμου, στον Κορυδαλλό, με πυκνούς καπνούς να έχουν “τυλίξει” τη γειτονιά.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, ακούγονται εκρήξεις από το διαμέρισμα, ενώ υπάρχουν αναφορές για ένα εγκλωβισμένο άτομο.
  • Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Σάμου, στον Κορυδαλλό. Όπως φαίνεται στα πλάνα που μετέδωσε το OPEN, πυκνοί καπνοί έχουν “τυλίξει” τη γειτονιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακούγονται εκρήξεις από το διαμέρισμα, ενώ υπάρχουν αναφορές για ένα εγκλωβισμένο άτομο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Δείτε το βίντεο του OPEN:

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