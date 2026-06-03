Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλλό – Αναφορές για εγκλωβισμένο άτομο

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Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Σάμου, στον Κορυδαλλό. Όπως φαίνεται στα πλάνα που μετέδωσε το OPEN, πυκνοί καπνοί έχουν “τυλίξει” τη γειτονιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακούγονται εκρήξεις από το διαμέρισμα, ενώ υπάρχουν αναφορές για ένα εγκλωβισμένο άτομο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Σάμου στον Κορυδαλλό Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και #ειδικό_βραχιονοφόρο_όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026

Δείτε το βίντεο του OPEN: