Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση στο «Μακεδονία» – Συνελήφθη Βρετανός μεθυσμένος επιβάτης

Το βράδυ της Τρίτης αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Μάντσεστερ με προορισμό την Αττάλεια, πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στον Διεθνή Αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Η αναγκαστική προσγείωση οφείλεται στην ανάρμοστη συμπεριφορά ενός 39χρονου επιβάτη. Ο συγκεκριμένος επιβάτης βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης και προκαλούσε σοβαρή αναστάτωση εντός του αεροσκάφους, θέτοντας σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή της πτήσης και την ασφάλεια των συνεπιβατών.

Μετά την προσγείωση, αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης συνέλαβαν τον Βρετανό επιβάτη, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία αεροσκαφών, παράβαση εντολών κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 39χρονος προκάλεσε φασαρία κατά τη διάρκεια της πτήσης, επιδεικνύοντας επιθετική συμπεριφορά τόσο απέναντι στα μέλη του πληρώματος όσο και στους συνεπιβάτες του. Υπό αυτές τις συνθήκες ο κυβερνήτης αποφάσισε να κάνει έκτακτη προσγείωση στη Θεσσαλονίκη, για να συλληφθεί ο 39χρονος και να διασφαλιστεί η ασφάλεια της πτήσης και των επιβατών.

Ακολούθως, το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πτήση για τον προορισμό του, ενώ ο Βρετανός συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.