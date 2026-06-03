Τηλεθέαση (2/6): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης της Τρίτης

Τα αποτελέσματα τηλεθέασης για την πρωινή ζώνη της Τρίτης 2 Ιουνίου, αναδεικνύουν τις εκπομπές που επικράτησαν. Το «Super Κατερίνα» αναδείχθηκε πρώτο στο γενικό κοινό, ενώ το «Buongiorno» κυριάρχησε στο δυναμικό κοινό.

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, την Τρίτη 2 Ιουνίου.
  • Πρώτο στο γενικό κοινό βγήκε το «Super Κατερίνα» με 15,1%.
  • Στο δυναμικό κοινό κυριάρχησε το «Buongiorno» με 13,9%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, την Τρίτη 2 Ιουνίου.

Πρώτο στο γενικό κοινό βγήκε το «Super Κατερίνα» με 15,1%, ενώ στο δυναμικό κοινό κυριάρχησε το «Buongiorno» με 13,9%.

Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ALPHA Super Κατερίνα 15,1%
2 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 13,7%
3 MEGA Buongiorno 12,8%
4 ANT1 Το Πρωινό 11,9%
5 OPEN 10 Παντού 9,1%
6 STAR Breakfast@Star 8,2%
7 ΕΡΤ1 Πρωίαν σε είδον 4,1%

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 MEGA Buongiorno 13,9%
2 ALPHA Super Κατερίνα 13,1%
3 STAR Breakfast@Star 10,1%
4 ANT1 Το Πρωινό 9,5%
5 ΕΡΤ1 Πρωίαν σε είδον 5,7%
6 OPEN 10 Παντού 5,2%
7 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 4,4%
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