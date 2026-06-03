Τηλεθέαση (2/6): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης της Τρίτης

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Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, την Τρίτη 2 Ιουνίου.

Πρώτο στο γενικό κοινό βγήκε το «Super Κατερίνα» με 15,1%, ενώ στο δυναμικό κοινό κυριάρχησε το «Buongiorno» με 13,9%.

Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 ALPHA Super Κατερίνα 15,1% 2 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 13,7% 3 MEGA Buongiorno 12,8% 4 ANT1 Το Πρωινό 11,9% 5 OPEN 10 Παντού 9,1% 6 STAR Breakfast@Star 8,2% 7 ΕΡΤ1 Πρωίαν σε είδον 4,1%

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)