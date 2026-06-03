Τηλεθέαση (2/6): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης της Τρίτης

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, την Τρίτη 2 Ιουνίου.
Πρώτο στο γενικό κοινό βγήκε το «Super Κατερίνα» με 15,1%, ενώ στο δυναμικό κοινό κυριάρχησε το «Buongiorno» με 13,9%.
Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|15,1%
|2
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|13,7%
|3
|MEGA
|Buongiorno
|12,8%
|4
|ANT1
|Το Πρωινό
|11,9%
|5
|OPEN
|10 Παντού
|9,1%
|6
|STAR
|Breakfast@Star
|8,2%
|7
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν σε είδον
|4,1%
Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|MEGA
|Buongiorno
|13,9%
|2
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|13,1%
|3
|STAR
|Breakfast@Star
|10,1%
|4
|ANT1
|Το Πρωινό
|9,5%
|5
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν σε είδον
|5,7%
|6
|OPEN
|10 Παντού
|5,2%
|7
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|4,4%