Χεζμπολάχ: Οι πέντε όροι για ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ

Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, παρουσίασε το πλαίσιο θέσεων της οργάνωσης για την περίοδο μετά την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο ίδιος όρισε συγκεκριμένες προϋποθέσεις για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία, ενώ ταυτόχρονα άσκησε κριτική στο περιεχόμενο της συμφωνίας που γνωστοποίησαν οι ΗΠΑ.

Σε δήλωση που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Ναΐμ Κασέμ διατύπωσε πέντε βασικούς όρους που, όπως ανέφερε, πρέπει να αποτελέσουν τη βάση μιας συμφωνίας με το Ισραήλ:

  • Μόνιμη παύση των επιθέσεων σε ολόκληρο τον Λίβανο, από αέρα, ξηρά και θάλασσα.
  • Απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη έως τα σύνορα.
  • Απελευθέρωση των κρατουμένων.
  • Επιστροφή των κατοίκων στα χωριά και τις πόλεις τους έως τα σύνορα.
  • Ανασυγκρότηση με αραβική και διεθνή υποστήριξη και εθνική ευθύνη.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το έγγραφο της συμφωνίας εκεχειρίας, το οποίο κοινοποίησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην αρχή της δεκαήμερης παύσης, ως ανεπαρκές. Ο Ναΐμ Κασέμ δήλωσε ότι το κείμενο «δεν έχει καμία πρακτική σημασία» και προσβάλλει τον Λίβανο, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το υπέγραψαν τόσο η ισραηλινή όσο και η λιβανική κυβέρνηση.

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ δήλωσε ότι η οργάνωση παραμένει «απολύτως ανοιχτή στο υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας» με τις λιβανικές αρχές. Ο ίδιος τόνισε ότι η προτεραιότητα είναι «να γυρίσει σελίδα» η χώρα, μέσα από συντονισμένη πολιτική και θεσμική δράση.

Ωστόσο, ο Ναΐμ Κασέμ ξεκαθάρισε τη στάση της οργάνωσης ως προς την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός. Ο ίδιος ανέφερε: «Κατάπαυση του πυρός σημαίνει πλήρη διακοπή όλων των εχθρικών ενεργειών. Επειδή δεν εμπιστευόμαστε αυτόν τον εχθρό, οι μαχητές της αντίστασης θα παραμείνουν στο πεδίο με το δάχτυλο στη σκανδάλη και θα απαντούν αναλογικά σε οποιαδήποτε παραβίαση».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο ίδιος υπογράμμισε: «Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός μόνο από την πλευρά της αντίστασης, πρέπει να τηρείται και από τις δύο πλευρές».

