Super League – Playouts: Η βαθμολογία της 3ης αγωνιστικής – Κερδισμένοι Ατρόμητος και Πανσερραϊκός

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Πανσερραίκός - Ατρόμητος

Ο Πανσερραϊκός πέτυχε καθοριστική νίκη στην 3η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League, καθώς επικράτησε εκτός έδρας του Παναιτωλικού με 3-2 και βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού. Η ομάδα των Σερρών εκμεταλλεύτηκε το αποτέλεσμα και άλλαξε τα δεδομένα στη βαθμολογία, επιστρέφοντας σε θέση σωτηρίας μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Ατρόμητος κατέκτησε επίσης σημαντικό «τρίποντο», καθώς νίκησε την ΑΕΛ Novibet με 3-2 και εξασφάλισε ουσιαστικά την παραμονή του στην κατηγορία. Η ομάδα του Περιστερίου διαχειρίστηκε το προβάδισμα και «καθάρισε» νωρίς την υπόθεση σωτηρίας, αποφεύγοντας περαιτέρω πίεση στις επόμενες αγωνιστικές.

Η αναμέτρηση που άνοιξε την αγωνιστική, ανάμεσα σε Κηφισιά και Αστέρα Τρίπολης, ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ (0-0), με αποτέλεσμα να μην υπάρξει μεταβολή στη βαθμολογία από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που ακολούθησαν αναδιαμόρφωσαν τη συνολική εικόνα, καθώς ο Πανσερραϊκός προσπέρασε την ΑΕΛ και βρέθηκε εκτός επικίνδυνης ζώνης.

Ο Αστέρας Τρίπολης παρέμεινε στην τελευταία θέση, ενώ η ΑΕΛ Novibet διατηρήθηκε μόλις έναν βαθμό πάνω. Η μάχη για την παραμονή παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να κριθεί μέχρι το τέλος των φετινών πλέι άουτ.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης 0-0
Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet 3-2
Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3

Η βαθμολογία των πλέι άουτ

9. Ατρόμητος 34
10. Παναιτωλικός 30
11. Κηφισιά 29
12. Πανσερραϊκός 24
13. ΑΕΛ Novibet 23
14. Αστέρας Τρίπολης 22

Η επόμενη αγωνιστική (Τετάρτη 22 Απριλίου)

16:00 Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
17:00 ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά
20:00 Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός

