Super League – Playouts: Η βαθμολογία της 3ης αγωνιστικής – Κερδισμένοι Ατρόμητος και Πανσερραϊκός

Ο Πανσερραϊκός πέτυχε καθοριστική νίκη στην 3η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League, καθώς επικράτησε εκτός έδρας του Παναιτωλικού με 3-2 και βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού. Η ομάδα των Σερρών εκμεταλλεύτηκε το αποτέλεσμα και άλλαξε τα δεδομένα στη βαθμολογία, επιστρέφοντας σε θέση σωτηρίας μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ο Ατρόμητος κατέκτησε επίσης σημαντικό «τρίποντο», καθώς νίκησε την ΑΕΛ Novibet με 3-2 και εξασφάλισε ουσιαστικά την παραμονή του στην κατηγορία. Η ομάδα του Περιστερίου διαχειρίστηκε το προβάδισμα και «καθάρισε» νωρίς την υπόθεση σωτηρίας, αποφεύγοντας περαιτέρω πίεση στις επόμενες αγωνιστικές.
Η αναμέτρηση που άνοιξε την αγωνιστική, ανάμεσα σε Κηφισιά και Αστέρα Τρίπολης, ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ (0-0), με αποτέλεσμα να μην υπάρξει μεταβολή στη βαθμολογία από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που ακολούθησαν αναδιαμόρφωσαν τη συνολική εικόνα, καθώς ο Πανσερραϊκός προσπέρασε την ΑΕΛ και βρέθηκε εκτός επικίνδυνης ζώνης.
Ο Αστέρας Τρίπολης παρέμεινε στην τελευταία θέση, ενώ η ΑΕΛ Novibet διατηρήθηκε μόλις έναν βαθμό πάνω. Η μάχη για την παραμονή παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να κριθεί μέχρι το τέλος των φετινών πλέι άουτ.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
|Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης
|0-0
|Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet
|3-2
|Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
|2-3
Η βαθμολογία των πλέι άουτ
|9. Ατρόμητος
|34
|10. Παναιτωλικός
|30
|11. Κηφισιά
|29
|12. Πανσερραϊκός
|24
|13. ΑΕΛ Novibet
|23
|14. Αστέρας Τρίπολης
|22
Η επόμενη αγωνιστική (Τετάρτη 22 Απριλίου)
|16:00
|Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
|17:00
|ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά
|20:00
|Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός