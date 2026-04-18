Φοίβος Δεληβοριάς: «Βλέπω με καχυποψία τους καλλιτέχνες που αποφασίζουν να εμπλακούν με την πολιτική»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» παραχώρησε ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο οποίος μεταξύ άλλων μίλησε για τους συναδέλφους του, οι οποίοι αποφασίζουν να εμπλακούν με την πολιτική. Επίσης αναφέρθηκε στο τραγούδι που είχε δώσει στην Καίτη Γαρμπή.

«βλέπω με καχυποψία τους καλλιτέχνες που αποφασίζουν να εμπλακούν με την πολιτική. Πιστεύω ότι οι καλλιτεχνία είναι μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή, η οποία νικάει» ανέφερε ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

«Ο Μίκης Θεοδωράκης, τα χρόνια που ενεπλάκη με την πολιτική, είχε χάσει την καλλιτεχνική του δύναμη. Εγώ δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ» πρόσθεσε.

«Έχω γράψει τραγούδι για την Καίτη Γαρμπή. Τότε που τραγουδούσε τα τραγούδια του άλλου Φοίβου, που με μπέρδευαν και μαζί του, αποφάσισα να κάνω αυτό το χιουμοριστικό. “Έλα να πεις και ένα, του άλλου Φοίβου, ρε παιδί μου” της είπα» ανέφερε ακόμη ο Φοίβος Δεληβοριάς.