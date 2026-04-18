Φοίβος Δεληβοριάς: «Βλέπω με καχυποψία τους καλλιτέχνες που αποφασίζουν να εμπλακούν με την πολιτική»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Lifestyle

Φοίβος Δεληβοριάς

Συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» παραχώρησε ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο οποίος μεταξύ άλλων μίλησε για τους συναδέλφους του, οι οποίοι αποφασίζουν να εμπλακούν με την πολιτική. Επίσης αναφέρθηκε στο τραγούδι που είχε δώσει στην Καίτη Γαρμπή.

«βλέπω με καχυποψία τους καλλιτέχνες που αποφασίζουν να εμπλακούν με την πολιτική. Πιστεύω ότι οι καλλιτεχνία είναι μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή, η οποία νικάει» ανέφερε ο  δημοφιλής καλλιτέχνης.

«Ο Μίκης Θεοδωράκης, τα χρόνια που ενεπλάκη με την πολιτική, είχε χάσει την καλλιτεχνική του δύναμη. Εγώ δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ» πρόσθεσε.

«Έχω γράψει τραγούδι για την Καίτη Γαρμπή. Τότε που τραγουδούσε τα τραγούδια του άλλου Φοίβου, που με μπέρδευαν και μαζί του, αποφάσισα να κάνω αυτό το χιουμοριστικό. “Έλα να πεις και ένα, του άλλου Φοίβου, ρε παιδί μου” της είπα» ανέφερε ακόμη ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
20:41 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Κωνσταντίνος Φραντζής: Παντρεύτηκε τη σύντροφό του λίγο πριν γίνουν γονείς για πρώτη φορά – ΦΩΤΟ

Ξεχωριστή περίοδο διανύει ο Κωνσταντίνος Φραντζής, καθώς σε λίγους μήνες θα γίνει πατέρας για ...
14:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Έχω περάσει μια πολύ δύσκολη φάση τα τελευταία 3 χρόνια» – Τι αποκάλυψε η ηθοποιός

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» του ΑΝΤ1 η Κ...
12:48 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Νικόλ Κίντμαν: Συγκλονίζει μιλώντας για τον θάνατο της μητέρας της – «Το έμαθα λίγο πριν ανέβω στη σκηνή για να παραλάβω ένα βραβείο»

Η Νικόλ Κίντμαν μίλησε ανοιχτά στο Page Six, για τη μέρα που έμαθε ότι η μητέρα της είχε πεθάν...
11:58 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Θανάσης Πάτρας: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τη σύζυγό του – «Ήταν το χειρότερο από όλα…»

Στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πρωινή ζώνη αλλά και στην περιπέτεια υγείας που πέρασε η σύζ...
MUST READ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης