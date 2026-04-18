Φρουροί της Επανάστασης: Καθολικό «λουκέτο» στα Στενά του Ορμούζ – «Θα στοχεύουμε όποιο πλοίο πλησιάζει»

Το Ιράν ανακοίνωσε το πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από σήμερα το απόγευμα, Σάββατο 18 Απριλίου.

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) εξέδωσαν μια αυστηρή προειδοποίηση, καθιστώντας σαφές ότι οποιαδήποτε κίνηση στην περιοχή θα θεωρείται εχθρική ενέργεια.

Το χρονικό της απόφασης

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του Ναυτικού των IRGC, την οποία μετέδωσε το πρακτορείο Fars, η Τεχεράνη είχε επιτρέψει προσωρινά τη διέλευση πλοίων, ωστόσο η στάση των ΗΠΑ οδήγησε στην ανάκληση της απόφασης.

«Χθες, μετά την ανακοίνωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ότι επιτρέπει σε πολιτικά πλοία να διέρχονται μέσω του “Διαδρόμου Λαρκ“, ένας αριθμός πλοίων πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ υπό τη διαχείριση και τον συντονισμό του Ναυτικού των IRGC», αναφέρεται.

«Ωστόσο, μετά την παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, ο Αμερικανός εχθρός δεν ήρε τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών πλοίων και λιμανιών, επομένως τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν από σήμερα το απόγευμα μέχρι να αρθεί ο αποκλεισμός».

Τελεσίγραφο προς τη ναυτιλία

Οι Φρουροί της Επανάστασης εξέδωσαν σαφή οδηγία προς όλα τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή, προειδοποιώντας με χρήση βίας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

«Προειδοποιούμε ότι κανένα πλοίο, οποιουδήποτε είδους, δεν πρέπει να κινηθεί από το σημείο αγκυροβολίας του στον Περσικό Κόλπο και τη Θάλασσα του Ομάν. Η προσέγγιση στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί συνεργασία με τον εχθρό και το πλοίο που θα παραβιάσει την εντολή θα στοχοποιείται», τόνισαν.

Απαξίωση των δηλώσεων Τραμπ

Τέλος, η ηγεσία των IRGC κάλεσε τους πλοιοκτήτες να αγνοήσουν τις επίσημες τοποθετήσεις της Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντας τον Αμερικανό Πρόεδρο «τρομοκράτη».

«Ενημερώνουμε όλα τα πλοία και τους ιδιοκτήτες τους να παρακολουθούν τις ειδήσεις μόνο από τις επίσημες πηγές του Ναυτικού των IRGC και το Κανάλι 16. Οι δηλώσεις του τρομοκράτη Αμερικανού Προέδρου σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ και τον Περσικό Κόλπο δεν έχουν καμία αξιοπιστία».