Grand Hotel: Ο Χατζημήτρος καίει τον μαχαλά – Εξελίξεις-σοκ

Νάντια Ρηγάτου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Grand Hotel

Ένας γάμος και μια καταστροφή έρχονται στα νέα επεισόδια της σειράς “Grand Hotel” από Δευτέρα εως Τετάρτη στις 21:00 στον Αντ1.

Ο Πέτρος φτάνει στο ξενοδοχείο, αποφασισμένος να μιλήσει στη Σοφία… Η συνάντησή του με την Αλίκη θα οδηγήσει και τους δύο σε πολύ σημαντικές αποφάσεις…

Η Κυβέλη ετοιμάζεται και πάλι να εγκαταλείψει κρυφά το ξενοδοχείο, όμως ο Ιορδάνης αντιλαμβάνεται τις κινήσεις της και ειδοποιεί τον Άρη. Η Αλίκη έχει πάρει πια την απόφαση να αποκαλύψει στον Πέτρο την εγκυμοσύνη της.

Η Κυβέλη συναντά τον Ρήγα, χωρίς να γνωρίζει ότι την παρακολουθεί ο Χρόνης Κομνηνός…

Η Μαρίνα συναντά την Αλίκη και της ζητάει – κρυφά από τον Πέτρο – να τον αφήσει ήσυχο…

Η Κυβέλη, καταρρακωμένη από τη σύλληψη του Ρήγα, δεν μπορεί να επιστρέψει στο ξενοδοχείο και καταλήγει στο πανδοχείο της Μαρίτσας, ενώ παίζει το τελευταίο της χαρτί για να σώσει τον Ρήγα από τη φυλακή…

Η Κυβέλη θέτει ένα τεράστιο δίλημμα στον Αλέξανδρο προκειμένου να αποσύρει τη μήνυση που έκανε εναντίον του Ρήγα. Ο Πέτρος μαθαίνει ότι η Μαρίνα συνάντησε την Αλίκη και γίνεται έξαλλος μαζί της…

Ο Χατζημήτρος, αποφασισμένος να τελειώσει μια και καλή με τους πρόσφυγες, δίνει εντολή στον Μάρκο να βάλει φωτιά και να κάψει τον μαχαλά την ώρα που θα γίνεται ο γάμος του με την Μελίνα…

Η Σοφία βλέπει τον Αλέξανδρο να μπαίνει στο ξενοδοχείο με τον μικρό Γεώργιο και συνειδητοποιεί σοκαρισμένη ότι η μητέρα της την πρόδωσε…

Η επιστροφή του Αλέξανδρου στο ξενοδοχείο με τον μικρό Γεώργιο προκαλεί νέα αναστάτωση και φέρνει τη Σοφία σε οριστική ρήξη με τη μητέρα της.

Η Μελίνα καταφέρνει να φτάσει στα σκαλιά της εκκλησίας και ο γάμος της με τον Χατζημήτρο είναι γεγονός.

Όμως μια δραματική εξέλιξη κινδυνεύει να αποκαλύψει το μεγάλο μυστικό σχετικά με την εγκυμοσύνη της.

Η Αλίκη βρίσκεται με τον Πέτρο και είναι έτοιμη να του πει για την εγκυμοσύνη, όταν ξαφνικά ξεσπάει φωτιά στα σπίτια του προσφυγικού συνοικισμού…

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
15:55 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Άγιος έρωτας: Ο Λεωνίδας μαθαίνει ότι ο μικρός Κυριάκος είναι εγγονός του

Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς “Άγιος Έρωτας” από Δε...
12:16 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια: Η Άντζελα πιάνει δουλειά στο Πόρτο Λεόνε

Αυτή την εβδομάδα οι εξελίξεις στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» φέρνουν ν...
10:04 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

J2US: Το ζευγάρι που αποχώρησε και η μεγάλη αλλαγή που ανακοίνωσε ο Νίκος Κοκλώνης για το επόμενο live

Με λάμψη, δυνατές εμφανίσεις και ανατροπές ολοκληρώθηκε ακόμη μια βραδιά για το J2US. Στο 8ο κ...
09:53 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

«Από Ήλιο σε Ήλιο»: Η Άννα γνωρίζει για τον Μανώλη και την Κατερινέτα και όλα αλλάζουν δραματικά

Το συναρπαστικό ταξίδι στη Σέριφο των αρχών του 20ού αιώνα συνεχίζεται μέσα από τα νέα επεισόδ...
MUST READ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης