Κίνηση με… το καλημέρα: Μποτιλιάρισμα σε Λεωφόρο Αθηνών και Κηφισό – Χαμηλές ταχύτητες στην Αττική Οδό

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Κίνηση με… το καλημέρα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής για ακόμη μία ημέρα. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, αλλά και στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας.

Στο κόκκινο βρίσκεται από νωρίς ο Κηφισός και τμηματικά η Λεωφόρος Κηφισίας. Προβλήματα καταγράφονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Γερά νεύρα χρειάζονται οι οδηγοί που κινούνται στη Λεωφόρο Σχιστού.

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Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας.