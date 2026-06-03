Κίνηση με… το καλημέρα: Μποτιλιάρισμα σε Λεωφόρο Αθηνών και Κηφισό – Χαμηλές ταχύτητες στην Αττική Οδό

Προβλήματα κυκλοφορίας σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, όπως η Λεωφόρος Αθηνών, ο Κηφισός και η Αττική Οδός. Καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα σε πολλά σημεία, ιδιαίτερα στις εξόδους των Εθνικών Οδών και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

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κίνηση Αθηνών- Κορίνθου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κίνηση με… το καλημέρα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής για ακόμη μία ημέρα. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, αλλά και στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας.
  • Στο κόκκινο βρίσκεται από νωρίς ο Κηφισός και τμηματικά η Λεωφόρος Κηφισίας. Προβλήματα καταγράφονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπως και στη Λεωφόρο Σχιστού.
  • Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις 10΄-15΄από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Κίνηση με… το καλημέρα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής για ακόμη μία ημέρα. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, αλλά και στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας.

Στο κόκκινο βρίσκεται από νωρίς ο Κηφισός και τμηματικά η Λεωφόρος Κηφισίας. Προβλήματα καταγράφονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Γερά νεύρα χρειάζονται οι οδηγοί που κινούνται στη Λεωφόρο Σχιστού.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας.

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