CENTCOM: Καταρρίψαμε ένα νέο κύμα ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές δυνάμεις στο Κουβέιτ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε την επιτυχή κατάρριψη πολλών κυμάτων ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή ζημιές. Η CENTCOM διέψευσε επίσης προηγούμενους ισχυρισμούς για επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και την ευρύτερη περιοχή.

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Διεθνή Νέα

Kuweit
(φωτογραφία αρχείου)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι κατέρριψε «με επιτυχία» πολλά κύματα ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ.
  • Ένα επιπλέον κύμα ιρανικών drones «δεν κατάφερε να πλήξει τους επιδιωκόμενους στόχους» και «κανένα αμερικανικό προσωπικό ή περιουσιακά στοιχεία δεν τραυματίστηκαν».
  • Η CENTCOM είχε απορρίψει νωρίτερα ισχυρισμούς για επιθέσεις στο Μπαχρέιν, τονίζοντας ότι «όλες οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων απέτυχαν».

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Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε ότι η αεράμυνά της κατέρριψε «με επιτυχία» πολλά κύματα ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ.

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«Ένα επιπλέον κύμα ιρανικών drones που προσπάθησε να επιτεθεί σε αμερικανικές δυνάμεις στο Κουβέιτ δεν κατάφερε να πλήξει τους επιδιωκόμενους στόχους απόψε», δήλωσε η CENTCOM αργά το βράδυ.

«Κανένα αμερικανικό προσωπικό ή περιουσιακά στοιχεία δεν τραυματίστηκαν», πρόσθεσε.

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Η CENTCOM είχε απορρίψει νωρίτερα τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν έπληξε το αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και μια αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή, λέγοντας ότι «όλες οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων απέτυχαν».

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