CENTCOM: Καταρρίψαμε ένα νέο κύμα ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές δυνάμεις στο Κουβέιτ

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Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε ότι η αεράμυνά της κατέρριψε «με επιτυχία» πολλά κύματα ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ.

«Ένα επιπλέον κύμα ιρανικών drones που προσπάθησε να επιτεθεί σε αμερικανικές δυνάμεις στο Κουβέιτ δεν κατάφερε να πλήξει τους επιδιωκόμενους στόχους απόψε», δήλωσε η CENTCOM αργά το βράδυ.

«Κανένα αμερικανικό προσωπικό ή περιουσιακά στοιχεία δεν τραυματίστηκαν», πρόσθεσε.

An additional wave of Iranian drones attempting to attack U.S. forces in Kuwait failed to impact intended targets tonight. U.S. Central Command air defenses successfully downed multiple drones and ensured no American personnel or assets were harmed. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 3, 2026

Η CENTCOM είχε απορρίψει νωρίτερα τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν έπληξε το αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και μια αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή, λέγοντας ότι «όλες οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων απέτυχαν».