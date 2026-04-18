CENTCOM: Επιβάλλουμε ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν – 23 πλοία αναγκάστηκαν σε αναστροφή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση των ΗΠΑ για τον «στραγγαλισμό» των ιρανικών λιμανιών, με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) να επιβεβαιώνει το Σάββατο τη συνέχιση των αυστηρών μέτρων στη θάλασσα.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό σε πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικούς λιμένες και παράκτιες περιοχές», ανακοίνωσε η CENTCOM στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τη Δευτέρα που ξεκίνησε η επιχείρηση, 23 πλοία έχουν ήδη συμμορφωθεί με τις εντολές των αμερικανικών δυνάμεων και αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία.

Littoral combat ship USS Canberra (LCS 30) patrols the Arabian Sea during the U.S. blockade. Since commencement of the blockade, 23 ships have complied with direction from U.S. forces to turn around. American forces are enforcing a maritime blockade against ships entering or… — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 18, 2026



Η ανακοίνωση της CENTCOM ήρθε λίγο μετά την απόφαση της Τεχεράνης να ανακαλέσει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, επικαλούμενη ακριβώς αυτόν τον αποκλεισμό.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε σήμερα περαιτέρω όταν οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) άνοιξαν πυρ κατά δύο δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο του Ομάν, ενώ ο αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διεμήνυσε μέσω Telegram πως το ναυτικό του είναι έτοιμο να προκαλέσει «νέες πικρές ήττες στους εχθρούς».