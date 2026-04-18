CENTCOM: Επιβάλλουμε ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν – 23 πλοία αναγκάστηκαν σε αναστροφή

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

CENTCOM

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση των ΗΠΑ για τον «στραγγαλισμό» των ιρανικών λιμανιών, με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) να επιβεβαιώνει το Σάββατο τη συνέχιση των αυστηρών μέτρων στη θάλασσα.

LIVE – 50η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Οι αμερικανικές δυνάμεις επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό σε πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικούς λιμένες και παράκτιες περιοχές», ανακοίνωσε η CENTCOM στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τη Δευτέρα που ξεκίνησε η επιχείρηση, 23 πλοία έχουν ήδη συμμορφωθεί με τις εντολές των αμερικανικών δυνάμεων και αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία.


Η ανακοίνωση της CENTCOM ήρθε λίγο μετά την απόφαση της Τεχεράνης να ανακαλέσει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, επικαλούμενη ακριβώς αυτόν τον αποκλεισμό.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε σήμερα περαιτέρω όταν οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) άνοιξαν πυρ κατά δύο δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο του Ομάν, ενώ ο αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διεμήνυσε μέσω Telegram πως το ναυτικό του είναι έτοιμο να προκαλέσει «νέες πικρές ήττες στους εχθρούς».

22:54 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Guardian: Ο απρόβλεπτος Τραμπ προκαλεί διπλωματικό θρίλερ – Το Ιράν ποντάρει στην ψυχραιμία απέναντι στις παρορμητικές κινήσεις

Ενώ η κλεψύδρα για τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αδειάζει, η απρόβλε...
22:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Τραμπ: Υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ πλοίο με ιρανική σημαία που προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό

Την αναχαίτιση από το ναυτικό των ΗΠΑ ενός φορτηγού πλοίου με σημαία του Ιράν στον Κόλπο του Ο...
21:31 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν δεν τελείωσε – Κάθε στιγμή μπορεί να φέρει εξελίξεις»

Σε κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ...
20:13 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Ιράν: Απέρριψε τον δεύτερο γύρο συνομιλιών – Καταγγέλλει τις «υπερβολικές απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Το Ιράν ανακοίνωσε την απόφασή του να μην συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο των ειρηνευτικών διαπρ...
