Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ προειδοποιεί ότι το ναυτικό είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ

Δήλωση που αποδίδεται στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, προειδοποιεί ότι το ιρανικό ναυτικό είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τις αμερικανικές δυνάμεις, την ώρα που η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών κλιμακώνεται γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το AFP.

Μήνυμα μέσω Telegram εν μέσω έντασης στα Στενά του Ορμούζ

Η δήλωση δημοσιεύθηκε μέσω του καναλιού του στο Telegram, με τον Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την έναρξη του πολέμου, να τονίζει:

«Το γενναίο ναυτικό μας είναι έτοιμο να κάνει τους εχθρούς να γευτούν την πικρία νέων ηττών.»