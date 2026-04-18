Στενά του Ορμούζ: Σύγχυση για τη διέλευση πλοίων μετά από αντικρουόμενα μηνύματα από το Ιράν

Σε κατάσταση αβεβαιότητας παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ, μετά από ένα ιδιαίτερα συγκεχυμένο 24ωρο για τα πλοία που επιχειρούν να τα διασχίσουν, καθώς το Ιράν διατηρεί σε μεγάλο βαθμό περιορισμούς από τις αρχές Μαρτίου, αναφέρει το CNN.

Δηλώσεις για «άνοιγμα» εν μέσω εκεχειρίας

Η σύγχυση ξεκίνησε όταν ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Παρασκευή ότι, μετά την εκεχειρία στον Λίβανο, «η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ είναι πλήρως ανοιχτή για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας», η οποία λήγει την επόμενη εβδομάδα.

Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι η μέχρι πρότινος αυστηρή επιτήρηση θα αντικατασταθεί από ένα σύστημα συντονισμένης διέλευσης, βάσει προκαθορισμένων διαδρομών από τις ιρανικές αρχές.

Αντίδραση ΗΠΑ και διάψευση από Τεχεράνη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε αρχικά την εξέλιξη, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών θα συνεχιστεί «με πλήρη ισχύ» έως ότου επιτευχθεί συνολική συμφωνία.

Η Τεχεράνη απέρριψε τη θέση αυτή, ενώ ακόμη και ιρανικά μέσα ενημέρωσης άσκησαν κριτική στις δηλώσεις Αραγτσί, κάνοντας λόγο για «ασάφειες» σχετικά με τους όρους και τους μηχανισμούς διέλευσης.

Περιορισμοί, τέλη και αυστηρός έλεγχος

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η διέλευση από τα Στενά θα είναι περιορισμένη, θα υπόκειται σε καταβολή τελών και θα πραγματοποιείται υπό ιρανική διαχείριση.

Το Σάββατο, ο ιρανικός στρατός επανέλαβε ότι η εμπορική ναυσιπλοΐα θα παραμείνει αυστηρά ελεγχόμενη όσο συνεχίζεται ο αμερικανικός αποκλεισμός.

Παράλληλα, το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι όσο απειλούνται τα ιρανικά πλοία, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ δεν θα αλλάξει.

Επιφυλακτικές οι ναυτιλιακές εταιρείες

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, οι ναυτιλιακές εταιρείες εμφανίζονται διστακτικές να χρησιμοποιήσουν τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Παρότι ορισμένα δεξαμενόπλοια αποχώρησαν από τον Περσικό Κόλπο νωρίς το Σάββατο, άλλα παραμένουν σε αναμονή, αναζητώντας σαφέστερη εικόνα για τις πραγματικές συνθήκες διέλευσης.